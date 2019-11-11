富邦金控2019年前10月自結稅後淨利

富邦金控2019年10月自結稅後淨利23.78億元，較去年同期成長10%。累計今年前10月稅後淨利560.83億元，較去年同期成長7%，今年前10月稅後淨利已超越去年全年稅後淨利(477.3億元)。累計今年前10月每股盈餘(EPS)率先突破5元大關，達5.22元，持續榮登金控每股獲利龍頭。
各子公司獲利表現說明如下：
- 富邦人壽2019年10月稅後淨利為417萬元，獲利減少主因股息收益旺季已過，且10月承保表現良好使得業務費用較高；累計前10月稅後淨利274.34億元。初年度保費收入（First Year Premium）持續領先同業，今年前10月達1,808億元，較去年同期成長16%。總保費收入（Total Premium）為4,965億元，較去年同期成長11%。
- 台北富邦銀行2019年10月稅後淨利16.72億元，較去年同期成長10%，主要受惠於手續費收入與金融市場操作帶動收益成長。累計前10月稅後淨利185.91億元，較去年同期成長11%。北富銀資產品質維持穩健，2019年10月底逾放比率為0.2%，備抵呆帳覆蓋率為648%。
- 富邦產險2019年10月稅後淨利1.64億元，較去年同期大幅成長130%，累計前10月稅後淨利37.14億元，承保業務及投資績效皆維持穩健，簽單保費收入較去年同期成長9%。
- 富邦證券2019年10月稅後淨利1.99億元，主要由於經紀業務及資本市場活動所帶動。累計前10月稅後淨利為26.44億元，較去年同期成長29%。