台灣國健署：國人體內缺碘　原因恐是長期吃海鹽、玫瑰鹽

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）碘是人體必需的礦物質營養素，需要每天攝取足夠的碘，才能維持正常生理機能。但根據國健署調查顯示，國人尿液碘濃度竟然低於世界衛生組織所建議下限。早期的台灣人很少有缺碘的問題，為什麼現代人營養攝取充足，甚至過剩下竟開始缺碘？

天然的海鹽中雖然含碘，但濃度非常低，早期台灣為了預防甲狀腺腫大的問題，實行食鹽中加碘，增加了食鹽中碘的含量，顯著改善國人『大脖子』的問題。但自從2004年鹽品開放自由貿易後，市面上的食鹽種類增加，許多進口鹽品也並未添加碘，例如海鹽、、玫瑰鹽等，導致台灣民眾失去了碘的重要來源，讓民眾落入碘不足的危機。

根據國健署資料顯是，人體缺碘會影響胎兒與幼兒的腦部發育，造成兒童心智功能障礙、身體發展遲緩等問題。成年人缺碘時，會導致甲狀腺功能低下，除了造成甲 狀腺腫大外，更可能會有疲倦、畏寒、水腫及代謝趨緩 等問題。孕婦缺乏碘恐提高胎兒流產、畸形等風險，且也可能出現新生兒呆小症、聾啞與認知功能障礙。

碘是人體必需的礦物質營養素，但是人體無法自行合成，因此需要每天攝取足夠的碘，才能維持正常生理機能。台灣因地理環境因素，土壤中的碘含量非常低，所以作物中含碘量極少，很難從天然食物中攝取足夠的碘。

而海帶、紫菜、海苔等食物都是富含碘的食物，但這些食物的碘含量並不穩定，不建議作為主要的碘來源，且攝取過多時也可能造成碘過量的危害，因此建議以「碘鹽」 作為主要的碘來源，但甲狀腺病人應諮詢相關醫師意見。

國健署提醒碘會因為烹煮而流失至湯汁中，因此建議食材避免長時間煎、炒、煮、炸，改採清蒸、涼拌等烹調方式，且在起鍋前再放碘鹽調味，能減少碘的流失。