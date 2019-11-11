國合會與泰國皇家計畫基金會合作 協助改善農民生活

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）財團法人國際合作發展基金會(國合會)與泰國皇家計畫基金會11月8-9日於泰國清邁假清邁國際展覽會議中心共同辦理2019皇家基金會-國合會聯合國際研討會，在皇家計畫推廣區域進行綜合作物管理之技術合作，作為台泰交流主題。

本次會議國合會邀請三位知名台灣專家與泰國皇家基金會研究人員及學者共同座談並發表本期(第三期)合作計畫成果。

國合會與皇家計畫基金會並於論壇期間11月8日同時針對雙方第四期合作案，由項秘書長恬毅及皇家計畫基金會執行委員會委員暨資深顧問Pongsak Angkasith博士代表簽署，皇家計畫基金會清邁辦公室副主任Lt.Gen.Satit Srisuwan 及我駐泰國文化經濟辦事處代表童振源博士亦受邀出席致詞並見證簽約儀式。

本次研討會計有200名相關學術、實務工作者參與，場面盛大隆重。本會項秘書長恬毅於致詞時表示，國合會與泰國皇家計畫基金會已建立長期緊密合作關係，過往雙方合作能呼應泰國皇室照顧泰北地區貧苦農民的期待，輸出臺灣農業技術與經驗，協助改善農民生活水準。

在第四期的農民園藝產品競爭力提升計畫內容中，國合會將投入更多的人力與資源，擴大與泰方合作規模，為泰北偏遠地區的農業發展及價值鏈提升盡份心力。

研討會以台泰第三期合作計畫研究成果為論壇主題，邀請此領域翹楚朝陽科技大學張清安講座教授、國立臺灣大學昆蟲系蕭旭峰教授、國立中興大學土壤環境科學系黃裕銘兼任教授擔任主講人。

三位教授均曾長期與國合會合作，透過不定期赴泰指導，針對泰方技術瓶頸，分享台灣相關知識與經驗，提升泰方人員技術能力，協助泰北偏遠地區山區農民栽培技術、提高作物產量以增加泰北偏遠地區農民的實質所得。