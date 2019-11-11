接見美國智庫訪團　蔡英文：台灣將和世界共同捍衛民主

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）總統蔡英文今（11）日接見智庫美國外交政策全國委員會訪團時強調，台灣將持續與美國及理念相近國家加強合作，共同捍衛民主的價值與生活方式。

蔡總統致詞時表示，美國是台灣最重要的戰略及經貿夥伴，在全球合作暨訓練架構（GCTF）下，台美已經成功合辦21場國際工作坊，有助於促進區域的交流合作，「今年我們更邀請到日本及瑞典參與合辦其中幾場活動，顯示台灣對區域發展的付出已獲得越來越多國家的認同，並一起增進印太各國共好共榮的關係。」

蔡總統指出，從7月到現在，台美之間持續有不少突破性創舉，包括台美合辦首屆印太民主治理諮商對話（Indo-Pacific Democratic Governance Consultations），以及首次台美太平洋對話（Pacific Islands Dialogue）等，都代表著台美夥伴關係不斷加深。

蔡總統表示，台灣站在守護民主價值的第一道防線，將會持續跟美國及理念相近國家加強合作，共同捍衛民主的價值與生活方式，並善用台灣的優勢和強項，彰顯台灣做為世界良善力量的角色。

此次訪團成員包括曾任美國駐中亞塔吉克共和國大使的會長艾略特（Susan Elliott）、前美國國務院代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton），以及曾任職於美國國家安全會議的何瑞恩（Ryan Hass）等人。

蔡總統也提及，美國外交政策全國委員會（NCAFP）是政府非常重視的智庫和交流平台，她要特別感謝訪賓及許多友人多年來堅定支持台灣，持續強化台美雙邊關係，讓台美可以共同為世界做出更多貢獻，並期盼雙方未來在各項議題上能有更多的交流。