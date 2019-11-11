新竹市潛水員「海底撈」團隊　年除200公斤海底垃圾

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）新竹市環保局去年(2018年) 6月起邀請在地15名潛水員組成「海底撈」團隊，定期於南寮沿海一帶深入海底清除垃圾，統計至今年(2019年)10月，已清除200公斤海底垃圾。

新竹市環保局昨(10)日發布新聞稿表示，海底撈巡守隊成立於去年6月，現有15位隊員，於每年4、5月起海象穩定期間，展開海底垃圾清理工作，直到10月左右東北季風開始，才會停止水下清理工作。

新竹市長林智堅指出，為展現維護海洋環境的決心，去年邀集熱血的潛水員成立海底撈巡守隊，至今年10月止，共計巡守7趟次，攜回資源物82公斤、垃圾137公斤，還曾於海底發現廢棄摩托車、合力撈除。

他指出，「海底撈」成員有竹科工程師、國中老師、美容彩妝師、公務員等，來自多個行業。

新竹市環保局長江盛任表示，每位隊員必須全副武裝下海，身著潛水裝，背負氧氣瓶，攜帶潛水手電筒及潛水刀，潛入新竹市海域勘查。他們持刀用力割除海底覆網，同時清除瓶罐類等垃圾，再裝進環保網袋，由漁船運回，還給海洋原本的湛藍潔淨世界。

投入海底垃圾清除工作已4年的海底撈巡守隊長陳爵表示，他父親在新竹經營潛水中心已逾30年，早年即支援河川或海洋打撈作業。他因家庭環境耳濡目染，國小3年級就會潛水，原本從事土木相關工作，6年前返鄉接手家業。

因為潛水而熱愛海洋，陳爵感嘆近年來已看不到絢麗深藍的海底世界，反倒被廢棄漁網、瓶罐類垃圾取而代之。有些容器甚至變成小魚的棲身處，生態遭破壞程度令他難過，因此投入海底垃圾清除工作。即使進行「海底撈」作業時，偶有被漁網纏繞的風險，仍願為珍愛的海洋環境盡一己之力。

環保局說，由於空氣瓶只能支撐45分鐘，海底撈成員往往要保持時間警覺、被漁網纏繞也要冷靜面對。雖然這份工作沒有薪水、又有風險，但團隊成員基於對大海與故鄉的熱愛，依舊「甘之如飴」，希望讓大海恢復清澈面貌。

新竹市環保局長江盛任強調，不論具備潛水技術或參與岸邊撿拾，只要能減少海底及岸邊周遭垃圾，都可以幫忙守護海洋生態，一起為海洋棲地保育盡心力。

圖/新竹市環保局官網