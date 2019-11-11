〈時評〉香港國際金融中心地位 正遭受嚴厲挑戰

香港動亂已經進入第五個月，還沒有止息的跡象，已經嚴重衝擊香港經濟及金融情勢。特首林鄭月娥坦承，經濟下行的狀況，比非典型肺炎疫情（SARS）或金融風暴時期更嚴重。

美國商會最近公布調查報告，與林鄭的說法不謀而合，商會調查120家外資公司，已經有23%的公司，打算把香港辦事處移轉到新加坡。

更值得警惕的是香港富豪(擁有2千萬美元以上資產），儲備黃金的地點，以往要求的比例是新加坡50%，香港35%，現在是新加坡75%，香港10%。

在這個背景之下，香港資金外流到新加坡是可以預期的事。

香港是全球第四大金融中心，僅次於紐約、倫敦、新加坡。長期以來，香港一直亞洲最具競爭力的金融平台，截至2018年底，在香港管理的資產總額超過3兆美元，是亞洲最大的離岸財富管理中心，金額相當驚人。

英國治港時期，所建立的法治、人才及國際金融中心基礎，非常紮實，然而這一次香港動亂，侵蝕其經濟、金融環境，不容小覷。香港政府10月31日發佈統計指出，第三季生產總值較去年下跌2.9%，是2009年金融風暴以來，首次發生下跌狀況，而且是連續兩季負成長，顯示香港經濟已步入技術性衰退。所幸目前的經濟衝擊，還沒有直接影響到地產及金融股體系，否則問題更大。當前觀光旅遊、製造零售、珠寶、餐飲業受衝擊最大。

古話有云，人有兩隻腳，錢有四隻腳。只要風吹草動有危險，有錢人一定會把錢搬到最安全的地方。這次香港動亂也不例外，新加坡8月銀行體系非居民存款上升14%，6至8月有40億億美元，由香港流入新加坡，外地存款增加10%。

新加坡政府對於香港資金流入的情況，說的很含蓄，僅說有少量資金流入，真實的狀況如何？不願多談。不過摩根大通卻直指新加坡外匯存款近2至3個月大增，國內、國際外幣存款，到8月底為止，創紀錄増加93億美元。而新加坡幣存款，7、8月兩個月，增加50億元新加坡幣，增幅達到64%。

澳洲最近房地產又開始恢復漲勢，當地人士表示，是港資外流到雪梨、墨爾本造成，事實真相是否如此，不得而知，然而也可以看出港資外流相當嚴重。

香港目前是人民幣離岸管理中心，替金融體系創造可觀的商機，但是面對動盪不安的社會環境，其優勢正快速消耗中，值得重視。

香港金融情勢除了資金外流之外，港幣與美元的聯繫匯率制度，正遭受嚴厲的挑戰，是金融界最關心的問題。港幣是從1983年開始實施與美元的聯繫匯率，長期以來，一直維持在港幣7.75元至7.85元，兌換1美元，穩定的匯率使香港成為國際貿易中心和國際金融中心。

但是由於社會動盪，資金外流，加上經濟下滑，港府是否有足夠的力量，維持港元與美元穩定的匯率，外匯市場人士頗為擔憂，而國際金融巨鱷虎視耽耽，等著香港金融當局犯錯，一旦稍有不慎，讓這些巨鱷有機會攻擊港元匯率，其後遺症將相當嚴重，甚至可能造成香港金融中心瓦解，這是中國政府及港府嚴陣以待，審慎防止的問題。

香港長期以來，一直是中國資金對外進出的重要窗口，據估計，中國大約有7成左右的外資，是透過香港金融機構進出，其重要性不言而喻。如今香港政情面對嚴峻挑戰，如何穩定社會秩序，恢復國際人士對香港的信心，重塑金融中心的地位，是港府當務之局，否則勢將影響區域穩定，造成香港難以想像的後果。