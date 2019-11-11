囊括婚姻及文化差異等主題 台灣新住民繪本內有洋蔥

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）由國立新住民生活美學館主辦的「新住民和移工繪本創作」課程，鼓勵移工及新住民用繪本傳遞自己的故事，11月9日舉辦成果發表會，來自新北市、桃園市及新竹市的學員齊聚，並由越南新住民所組成的歌唱團隊，身著特色服飾「四身襖」演出越南北寧的在地傳統藝術 - 官賀民歌。

國立新竹生活美學館今年推動的母語推廣計畫，其中「話‧畫‧看─新住民故事繪本創作培力計畫」透過開辦繪本基礎概念、插畫技巧、故事圖文關係、故事議題引導等課程，招募新住民及外籍移工夥伴，透過繪本創作表達他們對於故鄉的回憶。

自8月底開班以來，吸引了來自法國、緬甸、菲律賓、中國、泰國、越南、馬來西亞、印尼等8個國家的新住民夥伴，產出30多本繪本創作，內容囊括兒時記憶、跨國婚姻、故鄉風景、民俗歌謠、文化差異等等不同主題。

桃園班的同學突然說出：「我沒有想到，我真的可以做出一本書。」，其他人聽了紛紛會心一笑說：「明年還要繼續開喔，我還要來參加！

1名來自印尼的學員，在創作的成果當中，透過紅毛猩猩的視角描繪她來台求學的過程，面對生活習慣、語言學習的文化衝擊到適應生活的歷程。其中一幅繪圖是一隻瘦弱的紅毛猩猩獨自站在一群台灣黑熊之中，孤單且格格不入，讓人看了心酸。

「話‧畫‧看」所有參賽作品將在11月進行緊鑼密鼓的評審作業，遴選出特優3名、優選3名、佳作9名總計15名優秀作品，並在12月14日、15日於新竹市北大公園連續2天辦理的「母語新生活─母語推廣系列活動」進行頒獎，現場也將展出特優及優勝得獎作品的大型繪本書。