與花東新住民對話 台灣內政部：歡迎加入臺灣這個大家庭

內政部移民署昨(10)日於花蓮舉辦新住民座談會，內政部政務次長陳宗彥、立法委員蕭美琴及移民署副署長梁國輝都到場，與在場約150位花東的新住民對談，陳宗彥出席時表示，政府敞開雙手歡迎新住民朋友加入臺灣這個大家庭，與新住民座談，就是希望幫助解決問題，讓政府與新住民朋友一同打造更好的環境。

來自越南的陶氏桂，今天特地分享在後山的生活點滴，她十九歲那年結婚到臺灣，很感謝公婆在來到臺灣的第二天，就帶著她報名上小學，經歷了小學、國中及高中求學生活，9年來未曾中斷。雖然辛苦，一度也想放棄，但是家人的支持和鼓勵，讓她從一個完全看不懂和不會說中文的越南媳婦，到現在中文說得嚇嚇叫。

陶氏桂現在還開辦了「越南故事屋─洄瀾小站」，引進大量來自東南亞語言的繪本、故事集，推動「越南語教學計畫」。透過繪本、童書，號召東南亞的姊妹們，教自己的孩子說母語，讓他們重新認識母親的原生國家。她期望有那麼一天，孩子們能夠大聲向同學們說：「我的母親來自東南亞，我也是東南亞的孩子。」

陳宗彥表示，政府為了照顧與栽培新住民及其子女，推動許多服務新措施，例如修法放寬陸配親屬來臺短期探親、推動「便民行動服務列車」走入偏鄉角落、免費平板借用與電腦課程，及新住民二代海外培力等，都是希望協助新住民家庭，能適應來臺的生活。

陳宗彥提到，適才報告的陶氏桂新住民姊妹，一直提到新住民要良好適應必須要透過「努力」，也帶給他很多感觸。希望政府單位一路以來對新住民政策努力，也可以開花結果，移民署一直做新住民的靠山，移民署就是大家的娘家。

立法委員蕭美琴表示，她自己也是新住民第二代，當年母親結婚來臺時還沒有移民署這個單位。在她長期服務的經驗裡，也遇到過很多次新住民需要協助的案例，時常要透過推動修法的方式來解決。在長時間的努力下，如今臺灣的社會愈來愈多元豐富，臺灣的新住民姊妹不會孤單。

由於新住民原屬國的政治、文化及選舉制度都與臺灣有差異，許多新住民對臺灣的選舉制度感到陌生，明年1月都是「首投族」，故移民署也特別宣導反賄選，以避免新住民朋友因不諳法令，淪為被買票對象，提醒新住民要注意「不買票、不賣票、要檢舉」，以維選舉之公正性及民主價值。

移民署指出，今天的座談會有來自花蓮及臺東兩縣市新住民朋友約150人參加，希望藉由這場與新住民的對談，聽取大家的意見，做為以後政府推動各項新住民活動與政策的參考，並提供更完善的服務。（新聞轉載自新住民全球新聞網）