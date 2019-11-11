澳洲東岸野火肆虐已3死 當局宣佈進入緊急狀態

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）澳洲東岸8日起發生數百場叢林大火，野火持續蔓延，昆士蘭省及新南威爾斯省今（11）日宣佈進入緊急狀態（Catasrophic）。野火至今已造成3人死亡，7人失蹤，大批民眾被迫離開家園。

「火情危險評級制度（Fire Danger Rating）」於2009年推出，共分為6級，包括中等、高、非常高、嚴重、極高及災難性等。

新南威爾斯省當局警告大雪梨地區民眾明（12）日高溫恐突破攝氏37度，面臨「災難性」野火威脅，這也是雪梨首次被評選為此等級。

當局表示，從來沒有見過那麼多同時發生的野火。為遏止野火，澳洲當局派出高達1300名消防員前往火線救火，紐西蘭政府也派員前往協助。

自11月8日野火肆虐以來，造成150棟房屋遭焚毀，3人死亡、7人失蹤、30多人受傷。

野火臨近人口稠密的澳洲第一大城雪梨，然而近日由於強風吹襲，預測雪梨明（12）日將遭遇34-37度高溫襲擊。

野火造成的煙霧籠罩大雪梨地區，當地政府呼籲有呼吸道疾病患者出門記得戴口罩。上週1場肆虐新南威爾斯州的森林大火延燒將近2千公頃，濃煙甚至蔓延到附近大城雪梨上空。

大火侵襲附近的無尾熊棲息地，350百隻行動緩慢的無尾熊來不及逃生，有的爬到樹木頂端，捲成一團被大火吞噬。

專家警告，越來越頻繁的野火可能會讓無尾熊在50年後面臨「功能性滅絕」情況。