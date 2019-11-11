台灣巧克力美翻！誠品精選療癒零食　東京潮男台北分享飲食美學

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）誠品推出解饞化憂辦公室零嘴，精選近250件臺灣美食舉辦「用『口感』受台灣」快閃展，其中，知名的「福灣巧克力」更與日本知名美食企劃家合作，研發具獨家口味的台日共創巧克力，即日起至27日於誠品信義店3F Forum登場。

天天在辦公室覺得煩悶心好累嗎？誠品信義店攜手TGA（Taiwan Good Agriculture） 選物品牌，舉辦「用『口感』受台灣」主題快閃展售，可見近250件台灣美食。

誠品說明，炫耀系絕美零食不能錯過由2019年「世界巧克力大賽」ICA金牌得主「福灣巧克力」與日本東京知名美食企劃家小川弘純聯手，歷時2年開發調整，獨家於誠品信義店推出4款結合台灣茶、可可、果乾的台日共創巧克力，外包裝邀請曾獲iF視覺設計大獎陳永基設計師設計。

誠品表示，「福灣巧克力」的4款巧克力，分別為「日月潭斜暉」用微酸洛神花為基底與白巧克力的甜融合，搭配芒果、芭樂Q彈果乾打造如同斜暉般的豔麗口感；「太麻里晨曦」以茉莉綠茶茶香帶出鳳梨、香橙果乾的清爽香氣，融合白巧克力營造清新晨曦氛圍；「九份黃昏邂逅」於黑巧克力中加入玫瑰東方美人茶的芬芳與梅粉的鹹甜點綴，如黃昏般令人沉醉；「阿里山雲彩」更以迷人的桂花烏龍茶融合酸甜香橙，為黑巧克力帶入如雲彩般的奇幻想像。

誠品透露，17日下午2點小川弘純也將現身誠品信義店3F Cooking Studio，以「東京潮男的飲食創作美學」為題分享研發企劃過程，更為4款巧克力搭配飲品。

此外，解饞化憂實用系點心也包含，保留穀物原香無添加的「穀物夫人 養生堅果」、酥脆爽口吃得到大海鮮味的「小鯨先生 原味花蟹酥」、「RIVERDI樂弟有機菠菜米棒」等，詳情請前往官網查詢。