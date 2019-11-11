台灣國美館成夜間博物館？國台交月光音樂會同樂

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）臺中國美館將調整參觀時間，本週起每週六晚將延長至8點閉館，且規劃首波音樂會結合當前展覽堆出好玩活動，將邀請國立臺灣交響樂團現場演出，帶給大家沐浴在月光、音樂及藝術的美好夜晚。

國立臺灣美術館（以下簡稱國美館）因應館舍改造工程，將於明（12）日起調整開、閉館服務時間，未來週一維持休館，週二至週五、週日將延後至上午10時開館、傍晚6時閉館，週六更將延長開館時間至晚上8時。

國美館表示，為讓館舍空間能更因應當代公共設施與藝術教育推廣等新趨勢，推動「國美躍昇～邁向國際級美術館建構計畫」，將以「修館，不休館」的狀態接續完成整建工程。

國美館說明，今年9月起啟動「建構國家級兒童美術教育領航中心」工程案，將國美館東側館舍進行整建，未來將以全新面貌、創新藝術場域，實現國美館成為國家級兒童美術教育交流平台之目標。

國美館透露，接下來將有多項工程陸續開工，整建期間將以「展覽不打烊」、邊建邊展的方式進行，轉換工程建案為建築的展演劇場。

國美館強調，未來亦將增加週六夜間及戶外園區的展演能量。將於16日起每週六開館時間延長至夜間8時，週六夜間將舉辦音樂會，為夜間開館增添亮點。

首波規劃的音樂會邀請享有盛名的國立臺灣交響樂團到館演繹，於每週六夜間7時舉辦，結合目前正在展出的「2019年亞洲藝術雙年展–來自山與海的異人」，規劃不同主題以契合展覽融入經典名曲，歡迎民眾闔家參與感動人心的藝術盛會，一起舒適地徜徉在月光下的美術館。

此外，活動期間國美館也準備了限定版驚喜小物，贈送給參與活動的民眾，活動詳情請前往官網查詢。