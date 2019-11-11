〈時評〉綠能補助計畫執行不佳 本是德政變成趕票機

11月5日《自由時報》用很大的版面刊登：地面光電阻力多，2025年目標值由17 GW降為14 GW，屋頂型翻倍增量由3 GW增為 6 GW，總量20GW維持不變。

除了風光、更需地熱

11月1日能源局舉辦「再生能源發電躉購費率說明會」，除了有講到2025年太陽光電供電目標值相對改變外，也表示2020年太陽光電的費率將比2019年降3%。至於其他的再生能源的費率，例如地熱或者海洋能，則可望維持不變。然而目前全台灣在地熱、海洋能的發電部分，其裝置容量連1MW都沒有，為此，我們呼籲，應該要再提高躉購費率。

在地熱發電方面，我們認為應該將「地熱發電示範補助辦法」作徹底的改變。在以往的文章，我也多次表達過。目前地熱示範補助辦法，理論上是在協助廠商避免挖井失敗的風險，然而現規定1MW發電容量的挖井經費要超過1.5億元才能申請補助，也讓地熱發電廠商在尋找投資者時，更加困難。目前在鳩之澤溫泉區挖井的「地熱國家隊」，1 MW裝置容量挖井費是由中油公司匡列了2億元。能源局地熱發電1MW容量是用2.78億元算出躉購費率地熱每度電5.2元。就是說，剩下的發電機組部分及建廠整合部分，只剩下0.78億元，顯然低估了。

如何修改補助辦法呢？我們認為最簡單的方法是：

1. 保留挖井完全失敗回填時補助一半挖井費用。

2. 若有發電時，則不特別補助挖井費用，而是直接提高躉購費率。

這樣做是避免目前許多規劃中的地熱案子面臨的困境。例如，能源局目前列出全台灣大約10個地點共约30MW的地熱案場，大多是在申請示範性補助的階段。基本上這些廠商大多透過與工研院綠能所地熱資源組合作及協助，要向能源局申請大約8,000萬元的補助，而實際上挖井本身卻完全沒有進度。

依據2018年4月11日環保署修改需要做環評的開發案的認定標準，10 MW之下的地熱發電不需環評，時至今日已經超過了一年半，這些案場未發出一度電力。其實到現在為止，尤其是這一週宜蘭清水地熱公園休園十天的這個時間點，全國只有我們蘭陽地熱資源公司的150KW的清水地熱9號井在發電、併網送電給台電。

為什麼地熱發電全台灣這一年半完全沒有進展？我認為最主要的原因就是如上分析的「地熱發電示範補助辦法」本身有問題以及躉購費率不夠高所至。

能源局的「德政」變成跑票機

能源局去年推出「原住民地區再生能源設備補助辦法」及「偏遠地區綠能設備補助辦法」，本來應該是一項德政，也是近十年來政府第一次訂定政策，鼓勵民間團體投入各種再生能源的開發、規劃、設計。然而，由於時代力量前立委「高路以用事件」的影響，能源局委託「行政委辦單位-工研院綠能所」卻十分害怕出事，因此，又事後追加許多困擾承辦單位的稽核辦法。而且撥款的速度緩慢，例如宜蘭縣大同鄉，本來是全國最早完成執行方案的鄉公所，呈送能源局審查後，原則上同意其內容，居然還被退件並修改五、六次。修改的內容都是些雞毛蒜皮的事，包括頁數多了3頁不符合規定，令執行單位有淚無言，一直無法請款。須知，鄕公所是政府機關與規劃者訂有契約，經政府採購法及主計單位監督執行尚且如此。

另外，「偏遠地區綠能設備補助辦法」，本來是公告要參加報名的NGO團體選出10家，再依內容選出執行者5家，可是不知何故，居然報名的19家全部錄取通通有奬。之後，又鬧出立法委員關說的「高路以用事件」，事後能源局自己害怕出事，又訂出許多防弊的方法，困擾正常做事的團體。行政委辦的單位是工研院綠能所，它本來為科技研究單位，沒有行政管理經驗，更沒有會計經驗，因此成為擾民單位。

我簡單舉了「地熱發電示範補助辦法」、以及「原住民地區再生能源設備補助辦法」，這兩個補助辦法的設計及執行的缺失來說明，本來可以有廣大綠能產業群眾支持的政策，由於辦法設計不佳及無經驗的執行單位，使得此事變成怨聲載道的趕票機。

2015年底蔡英文總統競選總部公佈的地熱發電容量，2025年規劃為600 MW，而且還說2020年要達到150 MW，然而到目前2019年年底，實際上全國的地熱發電裝置容量連0.5 MW都沒有。中間這麼大的落差，執政黨本身及蔡英文總統競選總部，應該要嚴肅面對，並提出加速達成目標的對策。