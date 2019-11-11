大選舞弊犯眾怒！ 在任13年玻利維亞總統宣布下台

（台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導）玻利維亞10月大選爭議引發長達3週的示威，在軍方倒戈後，總統莫拉萊斯終於抵擋不住強大壓力，於當地時間10日黯然辭職下台。

莫拉萊斯（Evo Morales）10日透過電視發表談話，表示願辭去總統一職，並形容這是一場「政變」。他同時呼籲民眾停止街頭暴力抗爭。

不過莫拉萊斯演說還沒結束，首都拉巴斯(La Paz)和各大城市街頭，已經出現狂歡民眾，汽車駕駛也按喇叭同歡。慶祝玻利維亞終於「自由」了。

由於繼任優先順位的副總統和參議院長也都宣布辭職，目前暫時不清楚玻利維亞的新總統由誰出任。

另一方面莫拉萊斯盟友墨西哥、古巴、委內瑞拉則出面譴責軍方發動「政變」。

莫拉萊斯是玻利維亞第一位原住民總統，在任長達13年又9個月。10月份的總統大選中，莫拉萊斯宣稱自己贏得第四個總統任期，引起舞弊爭議。支持他和反對他的兩派街頭衝突不斷，至少已造成3死100傷。

美洲國家組織 (Organization of American States ) 昨(10)日也發表初步調查報告指出，玻利維亞10月20日舉行的總統大選，有相當明顯的舞弊現象，建議重新舉行選舉。

莫拉萊斯同意重新舉行選舉幾個小時後，玻利維亞軍方首長: 卡利曼將軍 (Williams Kaliman)就上電視發表演說，要求總統下台負責。