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台北異雲書屋「硯墨志」年末大展　傳統徽墨當代美學

參展硯台均源自上選的老坑歙石

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2019/11/11 11:11
台北異雲書屋推出大展「硯墨志」（圖/異雲書屋提供）

台北異雲書屋推出大展「硯墨志」（圖/異雲書屋提供）

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台北市異雲書屋推出年末大展「硯墨志」，延續該書屋一貫的美學理念與人文情懷，特邀請到二位由徽州文化孕育出來的藝術家與文化護衛者參展，藉由展示硯與墨的諸般工藝，提煉文人哲學和當代美學，將於23日至明(2020)年1月12日登場。

異雲書屋指出，「文人筆耕，以硯為田，硯載承著文物價值和審美情趣，墨則成就繪畫與書道的豐富表情，依濃、淡之成色，以漬、潑、破、焦等手法呈現書者之志，文心鑄魂，翰墨傳情。」


黃山圖墨(盒)（圖/異雲書屋提供）

異雲書屋表示，本展即蘊有二位參展者的琢硯與守墨之志。胡雍作為安徽省非物質文化遺產硯雕技藝代表性傳承人，數十年來勉力於徽州硯文化承習，用意賦予器物當代審美的思想與精神，所展出之硯台共超過20方以幾何為主的素工硯及以自然為主的隨形硯，均源自上選的老坑歙石，因材施藝，巧借紋色，賦予每一方硯獨一無二的美學觀點。

異雲書屋說明，何兩幡以其幼承家學的淵源，致力保存徽州文史民俗與延續傳統徽州工藝，其於2014年創辦的「挹芬堂」，以復興傳統徽墨為職志，從古法取經的製墨過程中，找尋與古人交流審美的趣味。展出之墨條囊括單錠墨與主題套墨，包含《黃山圖》《新安勝景圖》《西湖十景》之集景套墨，另有彩墨十色可選，融繪畫、書法、雕刻、造型等精工巧藝於一體，引人入勝。

該展將於23日異雲書屋台北市青田街12巷23號）開幕，公眾展期為24日至明年1月12日，開放免費參觀，每週一休館。


新安勝景圖墨（圖/異雲書屋提供）


展品照片（圖/異雲書屋提供
異雲書屋
台北

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