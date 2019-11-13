中美貿易大戰後新戰場－區塊鏈數位貨幣挑戰美元獨強地位

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中美貿易大戰第一階段貿易協議已有眉目，雙方最遲可能在12月簽訂，下一個雙方較勁的戰場在那裡？答案是區塊鏈數位貨幣。

美國國務卿蓬佩奧最近直言，中國試圖建立金錢帝國，威脅到美國利益，美國將會反擊。

蓬佩奧會為什麼會認為中國在建立金錢帝國？他究竟在指涉什麼？值得探究。

其實蓬佩奧的談話，代表美國已經警覺到中美下一個戰場，不再是關税，也不是華為、中興，甚至不只是3D列印、量子運算、AI演算法及晶片，而是區塊鏈數字貨幣引發的中美貨幣大戰，威脅到美元在全球的領導地位，稍有不慎，將可能引發美國的金融危機。

無獨有偶，Facebook創始人祖克伯10月23日在Libra作證時，亦發出警訊，他說，如果在創新發展上美國再故步自封，中國人很快會在區塊鏈數字貨幣領域超越美國，進而威脅美國的金融體系，美元的強勢地位受到挑戰。

中國國家主席習近平隔天就宣布，要把區塊鏈作為自主創新的核心技術，加速推動區塊鏈技術和產業創新發展。

習近平的談話，是經過深思熟慮，而且縝密佈局的。兩天後中國全國人民代表大會通過「密碼法」，以具體措施促進區塊鏈技術的管理和發展。

不止如此，中國政府整整用5年的時間研究區塊鏈，累積相當豐富經驗，進步速度超越美國。

北京甚至全面要求中央及省市各級政府官員要參加區塊鏈和數字貨幣的學習班，各級領導都必須學會且了解區塊鏈，其重視的程度，不言而喻。

中國將是世界第一個由國家正式宣告用區塊鏈技術，打造發行數位貨幣，人民銀行發行全球第一個央行數位貨幣，就是數位人民幣，具備多重手中現金的特性，在中國境內、海外都可以使用。

人民銀行計劃用分佈式帳本、加密技術、演算法驗證，來發行數位人民幣，存放在數位錢包中，然後透過商業銀行，包括中國工商銀行、中國銀聯、阿里巴巴商業銀行、微眾網銀等，發送給人民使用。

人民銀行將確保未來不需要透過銀行帳戶才能轉帳，而是直接透過錢包，移轉數位現金，跟鈔票一樣，交到人民手中。未來用戶只要註冊一個APP錢包，向銀行繳交個人資料，交換數位人民幣，就可以使用。這是金錢劃時代的變革。

由於數位人民幣（DCEP）的獨特性，不受現有貨幣體系的控制，美元將無法再發揮它的掌控力，中國將透過國力及盟友，逐漸排除美元的適用，獨創貨幣體系。講白一點，就是逐漸幹掉美元的影響力，而使國際貨幣體系，產生新秩序、新霸主。

中國發展區塊鏈數字貨幣有三大原則，就是安全、可用、管得住，這是習近平實現中國夢非常重要的一大步。值得重視的是，中國強調數位人民幣的發展，不僅要安全，可用，更重要的是管得住，也就是說，一切都要在中國管控範圍之內才行，不讓美國插手介入。

目前國際貨幣都是透過Swift及Chips，做全世界美元清算，全球有200多個國家，1萬多家銀行，透過這套結算系統兌換貨幣，長期以來，已建立美元在全球金融體系的霸主地位。

中國人民銀行發行區塊鏈數字貨幣，透過建立黃金本位，由國家主權擔保，即可擁有實體價值，它可以結盟俄羅斯、朝鮮、伊朗、委內瑞拉，至少30多個跟美國齟齵，關係惡劣，甚至其他非洲、中南美，甚或更多依靠中國的國家，加入新貨幣清算體系，此時如果美國濫發超額美元，引發信用危機，或發生能源危機，或是美國經濟發生問題，都將可能撼動美元的世界地位，此時數位人民幣即可取而代之。

中美貿易大戰告一段落，下一個戰場已由中國揭開序幕，就是區塊鏈數字貨幣，美國也已警惕其威脅性，其所帶動的金融市場對立及衝突，世人可以靜觀其後續發展，值得重視。