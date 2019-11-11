〈財經主筆室〉iPhone11史無前例降價 其實早有算計

蘋果iPhone11新機開賣破天荒降價求售， 原本大家都搞不清楚究竟在打什麼算盤？ 如今不僅蘋果手機銷售長紅，就連蘋概股供應商個個眉開眼笑， 股價更紅通通一片， 雖然蘋果CEO庫克表示降價僅是單純想讓產品更平價， 但深究其原由不得不配服其獨特眼光， 既然5G美麗新世界的來臨還很遙遠， 到不如先降價求售增加市佔率，提前為迎接5G時代預作準備， 只能說這策略真正奏效了。

蘋果iPhone11系列新機於9月20日起在全球正式開賣， 原本市場對新手機銷售不抱樂觀，但受惠蘋果採取「不漲反降」 價格策略奏效，今年新機沒有5G疑慮反而被忽視了， 加上舊機降價幅度高，開賣至今整體銷售量亮麗， 蘋果這次用史無前例降價策略來增加銷售業績，似乎與中華電信「 499之亂」手法有異曲同工之妙，目的皆是為了衝高市佔率。

還記得2018年上半年中華電信499之亂嗎？ 當初台灣電信三雄紛紛先後推出499吃到飽， 造成各門市為換約而大排隊風波嗎？如今回頭來看可是各有盤算， 最主要就是各電信商為搶奪5G市佔率， 不得不先用合約來綁住客戶的手段，照各家綁合約大概都是2~ 3年，也就是下次換約時間點大概落在2020年至2021年間， 也就是台灣5G正式開台的時間點。

據國家通訊傳播委員會(NCC)表示， 第一階段業者登記競價作業日前截止，總計收到中華電信、台灣大、 遠傳、亞太及台灣之星5家業者登記參與年底競價， 下一階段審查各業者事業計劃構想書， 預計12月公告合格競價者後年底競價，總底價300億元， 如果順利完成釋照，最快明年中即可開台。 總統蔡英文日前也透過臉書宣示，台灣將與美日韓同步，明年( 2020)將進入5G時代，面對5G時代來臨， 政府也做出全方位的規劃與佈局。

業者指出，未來5年裡4G仍然會是台灣最主要的通訊網路， 主要是台灣5G頻譜從2019年底才開始競標， 2020年邁入建設期，台灣未來5年內將布建約3萬台基地台， 始能逐步邁向5G時代，電信商初期建置速度絕對不會太快， 除了成本考量外，目前小型基地台與天線廠商技術尚未成熟， 業者還在等待性價比更高方案，也就是說這條高速公路要全面通車， 至少還有3~5年等待時間。

目前全球5G布局概況，跑最快的非美、韓莫屬了， 在2018年就已經推出了「預商用」服務， 為5G轉為現實開了端。美國電信Verizon以每月50∼ 70美元開始提供5G寬頻服務，但美國幅員廣大， 基礎設施要解決就是大問題；韓國政府去年風光舉辦一場全國直播， 宣示在今年3月推出5G終端消費者服務，但不僅延期且困難重重， 除卡在資費太高外，手機當時尚未就位， 但基礎建設也得先解決才能百花齊放。

結論是大眾想在生活中體驗5G的高速、高頻寬、低延遲， 2020年是不可能，還不用陷5G焦慮， 想要換手機不用去擔心合約問題，就算你提早解約加入5G方案， 但大部分時間你應該還是在用4G網路，5G要比較成熟也得有2~ 3年時間。

蘋果新機降價求售，就創下佔領台灣市場的七成銷售額， 這批用戶下次更換新手機時間點，剛好也是5G時代真正來臨高峰， 只能說蘋果史上從未出現的降價策略，都是算計好的佈局。