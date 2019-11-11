【快訊】台灣總統大選韓國瑜搭檔張善政　帶領國家回歸「善良政治」本質

更新時間: 2019-11-11 10:40

首次發稿: 2019-11-11 09:43

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 國民黨總統候選人韓國瑜今 (11)日上午10時30分，在高雄舉行記者會，正式宣布他的副手就是張善政，「國政配」正式成形!

韓國瑜今天在記者會中 ，首先感謝張善政願意出任他的副手。他指出兩人有許多共通點。例如一個種菜(張) ，一個賣菜(韓) 。兩人都熱愛中華民國，擔憂台灣的未來。兩人的價值觀與生命觀也都一致，希望奉獻給台灣人民。

韓國瑜說，儘管困難重重，他仍希望2020總統大選是一場公正、陽光的君子之爭。

張善政致詞時先幽默地說，他的頭髮真的比韓國瑜要多。張善政也說明他願意出任韓國瑜副手的三個理由:

1.希望藉著自己無黨無派的身分，與韓國瑜一起帶領國家回歸和他本人名字「善政」意義相同的「善良政治」本質。

2.下架施政無能、口水治國的蔡英文。

3.希望自己的科技背景，能夠幫助台灣真正進入科技興國、智慧治國的境界。讓台灣人不再低薪、經濟不再低迷。

張善政簡介 (資料來源: 中央社)

1954年6月24日出生，台北人

學歷：

美國史丹佛大學土木工程碩士

美國康乃爾大學土木工程博士

美國史丹佛大學土木工程碩士 美國康乃爾大學土木工程博士 經歷：

國立台灣大學土木工程學系講師、副教授、教授

行政院國家科學委員會國家高速電腦中心主任、企劃考核處處長

宏碁(股)公司電子化事業群副總經理

美商Google公司亞洲營運總監

行政院政務委員

科技部部長

行政院副院長、院長

首次發稿: 2019-11-11 09:43

台灣2020總統大選韓國瑜搭檔張善政？！ 張: 「不能置身事外」

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 2020總統大選18日起受理登記，藍綠陣營副手人選都備受關注，國民黨總統參選人韓國瑜副手昨(10)日提前曝光，多家媒體報導將由國政顧問團總召張善政出線。而總統蔡英文尋求連任的副手人選，也可望在本週出爐。

國民黨總統參選人韓國瑜今(11)日將在高雄宣布副手人選，知情人士透露，副手是國政顧問團總召張善政。張善政今早現身台北高鐵站，面對記者詢問副手議題，張善政僅笑著回應: 謝謝！

張善政昨仍在花蓮壽豐鄉的農地務農，他向聯合報記者證實將出任韓國瑜副手，他說自己有一些政治影響力， 「不能置身事外」 ，因此願意站出來，阻止總統蔡英文連任。

張善政表示，「找我的人覺得我最合適就接受」。他原本要在壽豐過退休生活，既然韓國瑜需要副手他就幫忙，他也批評台灣被蔡政府搞得氣數已盡，至少自己有一些影響力，才決定願意站出來。

綜合三立新聞與中央社報導，張善政擔任韓國瑜副手，幾乎八九不離十。中央社引述知情人士稱，韓國瑜之所以會選張善政任副手，是因張善政是前總統馬英九政府任內施政滿意度最高的行政院長，且張善政也有行政、企業歷練，配合度高，身段柔軟，爭議少，他也不是傳統政治人物。

更重要的是，無黨籍的張善政，是傳統精英能夠接受的人選，可和離開政壇17年、具草根魅力的韓國瑜完美互補。

韓國瑜過去傳出打算尋找中南部本土女性擔任副手，但無疾而終，前新北市長朱立倫也一再推辭。韓國瑜最後才選擇忠誠度高，一向「尊韓」、且有合作默契的張善政。

圖為張善政10日晚間在花蓮受訪 (中央社)