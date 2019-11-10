花東新住民座談回應熱烈 陳宗彥鼓勵新住民轉標籤為優勢

內政部移民署今(10)日於花蓮舉辦新住民座談會，內政部政務次長陳宗彥、立法委員蕭美琴及移民署副署長梁國輝都到場，與在場約150位花東的新住民對談。綜合座談由內政部次長陳宗彥主持，邀請大陸委員會、教育部、衛生福利部、勞動部、內政部戶政司等中央部會代表出席，共同討論且及時給予回應。

花蓮縣新住民人文發展交流協會提案表示，希望幫新住民去除標籤化，不要刻意從語言上或生活上提示我們是新住民，當我們取得身分證時，政府刻意用身分證字號區分身分，孩子在學校也常被標示為新住民二代，無法脫離身分標籤。

內政部戶政司回應，身份證字號的編列，只是基於行政管理上的做法，並不是為了刻意區分新住民。教育部則回應，對多元平等教育跟學生多元背景的認識，教育部一直努力在學校推動，相信長期的努力也會逐漸看到成效。對此問題陳宗彥次長也表示，過往社會對新住民帶有歧見，但是透過社會觀念的改進，他期望新住民要有對自我文化的認同，新住民子女也可以將父母的母語學習做為自己的優勢，相信臺灣社會對族群的包容，可以與新住民一同建構更和諧的未來。

移民署表示，今天的座談會有來自花蓮及臺東兩縣市新住民朋友約150人參加，希望藉由這場與新住民的對談，聽取大家的意見，做為未來政府推動各項新住民活動與政策的參考，提供新住民更完善的服務。（新聞轉載自新住民全球新聞網）