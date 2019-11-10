伊登領跑田中馬拉松 萬人用雙腳體驗彰化之美

2019彰化縣馬拉松嘉年華第四場，台灣米倉田中馬拉松於10日上午在彰化縣立景崧文化教育園區(田中鎮建國路與斗中路口)盛大起跑，現場湧入超過 16,500 名跑者參與盛會，更有近500名外籍選手參加，讓彰化埔鹽順澤宮帽子一夕爆紅的法國尼斯鐵人三項冠軍挪威選手伊登（Gustav Iden)也特別來到彰化行為期三天的感恩之旅。

彰化縣長王惠美與伊登擔任領跑，並與在場貴賓共同為起跑鳴槍幫選手加油打氣，伊登除了前往順澤宮感恩參拜外，也來到田中馬拉松現場用腳步感受彰化土地的溫度，感受彰化鄉親濃濃的人情味，王縣長與伊登也與跑者一起跑3.5公里，體會彰化濃濃的人情味。

王縣長她向所有跑者介紹，伊登是參加法國尼斯鐵人三項的冠軍，當時他衝到終點線時，頭戴著埔鹽順澤宮帽子而與彰化結了一個很好的緣分，這次總共有7場馬拉松嘉年華，也請他來最具有特色的田中馬拉松，讓他來感受田中、二水、及社頭地區的好山、好水、好產業。

伊登透過翻譯時表示，非常感謝邀請他來這裡，希望未來他還有機會回來台灣，很高興跟所有跑者一起在這邊，也祝所有跑者跑的好。他今天要與縣長一起跑短程路跑，感受一下好玩的，他也提到，因為明年要參加東京奧運，期待2021年能有機會來台灣參加三鐵賽，感受一下台灣的風采。

今年田中馬為擴大賽事系列活動，特別在前一天(11/9)加碼舉辦「米寶親子遊趣路跑」及「舞稻大會」，加上與風潮音樂合作策劃的火車站前迎賓的「空空把西非鼓舞樂團」，與選手之夜「神棍樂團」、「聲動樂團」表演，活動前一天便吸引超過萬人前來共襄盛舉，提前為賽事暖身，更首度辦理「馬拉松嘉年華啦啦舞-校際爭霸」，邀請田中高中武術隊為這次活動表演增添風采，以擴大民眾參與運動的機會。 （新聞轉載自新住民全球新聞網）