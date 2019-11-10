冠軍帽鐵人艾登參加田中馬　驚訝選手補給竟有龍蝦

挪威三鐵選手艾登今（10）天在彰化縣長王惠美陪同參加田中馬活動，跟著跑者從距離終點3.5公里處跑回來，艾登透過翻譯轉述說，對補給站有龍蝦覺得很新奇，對熱情民眾留下深刻印象。

挪威選手艾登（Gustav Iden）日前參加法國尼斯鐵人三項世界錦標賽以3小時52分35秒成績奪冠軍，由於艾登衝線時頭戴的帽子以中文繡寫「埔鹽順澤宮」，順澤宮製作的帽子因而被稱為「冠軍帽」。

艾登昨天抵達台灣，先前往彰化埔鹽鄉順澤宮還願，並向神明祈求如果能在明年的東京奧運奪下金牌，將再回到順澤宮還願，而艾登今天早上參加彰化田中馬拉松活動，在彰化縣長王惠美等人陪同下，為田中馬拉松活動鳴笛領跑。

而田中馬拉松被稱為最有人情味的馬拉松活動，為了讓艾登體驗田中馬的熱情與活力，王惠美特別和艾登一起從距離終點3.5公里處，一路跑回終點，沿路有參加半馬組和健跑組跑者熱情的和艾登揮手打招呼，艾登一時興起，也戴上小豬髮箍裝萌，對於馬拉松補給站竟然提供龍蝦，也嘖嘖稱奇。

艾登和王惠美等人抵達終點時，也獲贈田中馬的完賽獎牌，艾登也在田中馬主辦單位安排下留下手印作紀念，艾登透過翻譯轉述說，參加田中馬讓他覺得很新奇，讓他覺得可惜的是沒有辦法跟所有想跟他合照的跑者一起拍照，但有機會的話，他一定會再來台灣。

艾登結束參加田中馬拉松的活動後，明天還將參加彰化羊肉節和乳牛節活動記者會，王惠美也將頒發榮譽縣民給艾登，感謝他幫忙行銷彰化。