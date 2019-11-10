香港遍地開花抗爭　警察射催淚彈擊傷記者

香港科技大學學生周梓樂墜樓逝世，港人今(10)天號召多區「和你shop」遍地開花行動，防暴警察除提前進駐各商場周邊警戒，更疑似情緒失控，竟在乘車時對天橋發射催淚彈、女記者手臂遭擊傷。

綜合香港各媒體報導，香港民眾號召今天在荃灣、沙田、屯門、銅鑼灣等多區商場舉行「和你shop」行動，下午1時許，已有10多位市民在沙田新城市廣場聚集；現場點起蠟燭、擺放白花和紙鶴，悼念在將軍澳尚德邨停車場墜樓不治的科大學生周梓樂。

在荃灣荃新天地對面的人行天橋，防暴警察下午3時30分左右，在天橋上制服一名長者和一名青年。兩人疑似遭胡椒噴劑噴中，有義務急救員要求協助、但被警員拒絕，引發大批不滿的市民圍觀，不斷責罵警員。

防暴警察一度在天橋上向聚集的市民舉起黑旗，並指控圍觀民眾正參與非法集結，不准市民逗留在天橋；圍觀市民則不斷大喊「殺人犯」、「強姦犯」等口號，警方一度後退撤離。

報導稱，有目擊者表示，防暴警察在完成天橋拘捕行動撤離登上警車後，竟有一名警員持槍瞄向天橋，且在沒有任何警告下發射一枚催淚彈；從現場影片可清楚看見，催淚彈直衝天橋而來。

現場目擊者形容當時情況危險，天橋上民眾紛紛走避，催淚彈擊傷NOW新聞台女記者左手臂、留下燒傷彈痕；有在場民眾認為，警員是故意瞄準人的上身射擊，另有目擊者表示，警員是情緒失控才會開槍。

防暴警察一度在天橋上向聚集的市民舉起黑旗，並指控圍觀民眾正參與非法集結，不准市民逗留在天橋；圍觀市民則不斷大喊「殺人犯」、「強姦犯」等口號，警方一度後退撤離。

報導稱，有目擊者表示，防暴警察在完成天橋拘捕行動撤離登上警車後，竟有一名警員持槍瞄向天橋，且在沒有任何警告下發射一枚催淚彈；從現場影片可清楚看見，催淚彈直衝天橋而來。

現場目擊者形容當時情況危險，天橋上民眾紛紛走避，催淚彈擊傷NOW新聞台女記者左手臂、留下燒傷彈痕；有在場民眾認為，警員是故意瞄準人的上身射擊，另有目擊者表示，警員是情緒失控才會開槍。