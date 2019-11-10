日皇德仁即位遊行　逾10萬民眾揮舞國旗獻上祝福

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）日皇德仁即位遊行於今（10）日下午準時登場，德仁與皇后雅子搭上敞篷車，沿路都有民眾熱情的歡呼並揮舞日本國旗，兩人也微笑揮手致意。

共同社報導，德仁即位遊行「祝賀御列之儀」於日本時間下午3時登場，天皇身穿燕尾服並佩戴勳章，皇后身穿淺色長禮服並佩戴頭冠（tiara），兩人乘坐敞篷車從皇居出發前往住處赤坂御所，遊行路徑總長約4.6公里，沿途受到民眾熱情祝福。

日皇德仁與皇后雅子兩人乘坐敞篷車從皇居出發前往住處赤坂御所，遊行路徑總長約4.6公里，沿途受到民眾熱情祝福。（圖／美聯社）

這場即位遊行原訂於10月22日「即位禮正殿之儀」之後舉行，但考量到海貝思颱風重創日本，遊行順延到今日下午舉行，本次遊行也是夫婦兩人自1993年6月結婚後再度遊行。

德仁的弟弟皇嗣秋筱宮夫婦，以及首相安倍晉三等分別乘坐的車也加入車隊。遊行車隊從皇宮正門出發，途經警視廳、國會議事堂正門前、自民黨總部等，抵達居住的赤坂御所。

在所有即位儀式結束後，日本將在11月14至15日舉行皇位繼承的重要祭祀「大嘗祭」。「大嘗祭」是新天皇即位才舉行一次的盛大儀式，日皇將以新收割的穀物祭祀祖先與天神，象徵祝願五穀豐收

皇德仁即位遊行於今（10）日下午準時登場，德仁與皇后雅子搭上敞篷車，沿路都有民眾熱情的歡呼並揮舞日本國旗（圖／美聯社）