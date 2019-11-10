台灣台南貴人散步音樂節超強卡司　國際會議多元交流

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）貴人散步音樂節（LUCfest）已於近日揭開序幕，為期三天的音樂節與台南城市音樂節同步展開，65組國內外樂團輪番上陣，今年除了場館吸睛外，樂團卡司的選擇也讓人耳目一新。

主辦單位表示，今年觀眾人數比去（2018）年已經增加了將近一倍，且有趣的是，這次參與的民眾跟其他音樂節的客群略有差異，許多觀眾是第一次來看音樂節，卻被與眾不同的卡司以及台南迷人的氛圍所吸引。



全美戲院也是表演場地之一（圖/小白兔唱片提供）

身為國際化音樂節，海外音樂人當然不可少，今年特別與新加坡廠牌Umami Sounds聯手，邀請新加坡經典爵士樂團 The Steve McQueens，領 brb.、m1ldl1fe 共同出擊，在台南特色藝廊B.B.Art接力演出，場場爆滿、安可聲熱情不斷，三組演出樂團結束後仍意猶未盡，直呼還要再來台灣表演。

主辦單位透露，不只廣邀世界各地音樂節來台南體驗「台式」生活，體驗台南濃厚的文化底蘊，更要把台灣的潛力好聲音推向更大的舞台，貴人自詡樂團紅娘，盼能拉起台灣樂團與海外策展人的紅線，截至目前已促成超過四十場的海外巡演機會，牽線功力了得。

今（10）日將是2019年貴人散步音樂節與臺南城市音樂節的最終日，除了有近期獲得大量關注的日本潛力歌手折坂悠太、韓國狂舞系樂團Wedance與療癒系樂團Vast&Hazy、R&B夯團唐貓等多組演出樂團接續上陣，詳情請前往官網查詢。



現場演出（圖/LUCfest 貴人散步音樂節提供）



現場演出（圖/LUCfest 貴人散步音樂節提供）