美國國務院官員批中國霸凌台灣　直指無法贏得人心

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國國務院台灣協調處長藍鶯表示，中國挑釁言行破壞兩岸現狀，霸凌台灣行徑無法贏得人心，反會導致台海情勢升高。她強調，台灣是區域民主典範，美國不會背棄台灣。

華府台灣同鄉會於美東時間9日在美國馬里蘭州（Maryland）舉辦台灣關係法40週年慶祝餐會，美國國務院台灣協調處長藍鶯（Ingrid Larson）在致詞中表示，中國對台灣邦交國施壓力道增強，成功在今年讓兩國與台灣斷交，並持續對台灣其他邦交國施以壓力。

除此之外，中國國家主席習近平年初曾提及，不排除使用武力實現對台目標，中共也透過言語及實際行為對台施壓。

藍鶯指出：「美國行政部門已經說過，但我今天在這再說一次：『（北京）挑釁言行破壞兩岸關係現狀，讓所有受惠於區域穩定的各方產生憂慮。』」

藍鶯強調，霸凌手段無法贏得台灣人心，反會導致台海情勢升高，美國屢行「一中政策」的同時，也致力於支持台灣。為了降低判斷錯誤及情勢意外升高的風險，她呼籲兩岸展開建設性對話，也不該單方面改變現狀。

談及台灣對國際社會的貢獻，藍鶯表示，台灣在許多領域皆有貢獻，包括人道援助、人權及數位經濟等，台美共享許多價值，台灣也贏得美國尊重。