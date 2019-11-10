戒嚴時期「匪諜就在你身邊」重現 台灣20餘網媒宣傳中國26項措施

（台灣英文新聞 / 柯錸 編輯報導） 中國在2018年公布對台31項措施，為統戰台灣而特別註冊台灣網域名稱「www.31t.tw」作為宣傳，但遭我國政府註銷該網址；本(11)月4日，中國國台辦與國家發改委又再推出統戰對台「26項措施」，其中針對台灣企業、台灣民眾各有13項，並特別標榜對台灣民眾「提供與中國民眾同等待遇」。

中國中共政府此次推出的26項措施，為便於操作且誘騙粗心的台灣企業與民眾，轉而利用台灣現有網媒。目前已知有20餘家台灣網媒是「全文照貼」中國國台辦的文宣，甚至同步刊載「一圖讀懂廿六條措施」、國台辦旗下「中國台灣網」評論員解讀等內容，反而對自己政府的總統府、陸委會的回應說明，「一字未見」。

有媒體報導，今(2019)年7月就有23家台灣網媒轉貼「中國台灣網」文章，極盡惡意地攻擊台灣政府；當中國北京政府於本月4日公布26項措施後，這些網媒再度大勢轉貼中國國台辦的文章。

這20餘家台灣網媒，對於中國「26項措施」文宣全文照貼，自己的台灣政府的回應卻一字未見。除了有中國的26項全文外，還有「逐條解讀廿六條措施」、「一圖讀懂廿六條措施」，另有3篇是中共「中國台灣網」評論員的解讀，稱之為「先行先試接地氣」、「『同等』的背後是大陸真心的『傾聽』」等誘惑宣傳。

據調查，這20餘家網路媒體包括有Fingermedia 指傳媒、AsiaMedia 亞傳媒、Qnews 台灣全球新聞網、慈善新聞報、城鄉新聞報、民生新聞網、華民通訊社、若水傳媒、兩岸好康報、海峽連線報導、冠騰傳媒等。

目前政府有關單位的司法調查在持續進行中，主要是了解是否違反「社會秩序維護法」與「國安法」。當然，為能順利操作，道高一尺魔高一丈，這些網媒均以合法掩飾，各有合法的政府登記作為，尚難作出任何懲處，並也礙於目前台灣「網路媒體沒有主管機關」，而難以管理規範。對此，台大新聞所教授張錦華指出，台灣媒體為中國喉舌發聲，已經超出「言論自由」範圍，而是「國安」層次議題。政府應盡速研擬通過「中共代理人法」，並界定網媒主管機關，因應「紅色滲透」帶來的問題；過去在台灣解嚴後，對國家權力警覺，民間要求黨政軍退出媒體，以維護「新聞自由」，然而，如今中國北京政府卻利用台灣的此一民主機制，以中國龐大的國家權力、投入龐大資源，介入台灣媒體內容、操縱台灣輿論。如何揭露台灣這些媒體背後的「紅色力量」，我們必須嚴肅且迅速面對。

至於「中共代理人」相關法案的審查，10月29日立法院民進黨團在立法院會變更議程，否決國民黨團、親民黨團提出的復議案，進而讓「中共代理人」相關法案順利付委審查。國民黨團10月30日表示，對於民進黨團片面撕毀先前「緩推」承諾，表達譴責並關閉所有朝野協商法案的大門。

1945年8月起，中國國民黨與中國共產黨在中國發生國共內戰，當時蔣介石的國民政府敗退而轉進到台灣的百萬軍民之中，混雜了潛伏的中共地下工作人員，曾經發生過手榴彈攻擊事件、劫機事件、鐵路破壞事件等，因此台灣在1950至1970年代，全面推行「保密防諜、人人有責」，中國國民黨的台灣政府，隨時提醒民眾「匪諜就在你身邊」。