柏林圍牆倒塌30週年 梅克爾：民主自由並非憑空得來

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）昨(9)日是柏林圍牆倒塌30週年，30年前，將民主西柏林和共產東柏林分開的柏林圍牆被推倒，象徵著民主的勝利與冷戰的結束，德國總理梅克爾在演講告誡，千萬不要將民主視為理所當然的結果。

梅克爾說，雖然所有阻撓人民自由的高牆，都沒有高到無法被摧毀，不過奠定歐洲現在局勢的基礎，所有的自由、民主、平等、人權與法治社會等都不是自己出現的，這些價值都是必須不斷的被重新活化且保護的，現在，任何人都難辭其咎，應該全力捍衛得來不易的自由。

德國總統史坦麥爾(Frank-Walter Steinmeier)也說，他要感謝周邊國家中，那些勇敢的波蘭人、匈牙利人、斯洛伐克人與捷克人，沒有這些人的勇氣，德國的統一與東歐的民主化絕對不可能發生。

梅克爾和史坦麥爾的發言在極右派勢力開始取得話語權的歐洲，顯得語重心長，尤其是史坦麥爾口中的波蘭人與匈牙利人，正受到歐盟「藐視法治」的懷疑，而在此同時，大約200名支持一名大屠殺懷疑論的極右派人士正聚集在德國東北部的比勒費爾德(Bielefeld)，與上千名反法西斯組織的抗議者對峙。

這是因為11月9日這天不只有柏林圍牆倒塌，也是1938年「水晶之夜」爆發的日子，81年前的這天，上千處猶太人在德國和奧地利境內的住居、教堂和商家遭到攻擊。

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)並沒有出席這天的典禮，不過他在稍早已經拜訪過柏林，他在8日的演講中說，自由並非永恆不變，並批評了中國與俄國等「極權政權」人權紀錄的污點。