用「通貨膨脹」杜絕盜獵　英國科學家研發假犀牛角

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導） 綜合外電報導）為了杜絕盜獵者強摘犀牛角的問題，科學家想出了新的妙招：用以假亂真的贗品讓真的犀牛角價格下跌。

犀牛角的市場龐大，從中藥材入藥到單純的裝飾雕刻，雖然是非法的，但是世界各地的需求還是居高不下，光是南非在2018年就有796隻犀牛因為角遭到盜獵而死亡，盜獵者甚至不惜摸進歐洲的博物館，試圖將作為展品展示的犀牛角偷走。

在此之前，有很多國家藉由指責犀牛角貿易，甚至是合法化國內貿易來杜絕黑市猖獗的問題，但是效果並不顯著，牛津大學的共同研究者Fritz Vollrath教授指出，經濟學家認為如果用贗品攻佔市場，市場機制就會壓低犀牛角的價格，如果犀牛角的價格下跌，面對仍舊很高的刑罰，盜獵者就會因此卻步。

科學家說，他們將馬尾上的鬃毛黏在一起做成了難以分辨的犀牛角，由於馬其實是犀牛的遠親，且馬尾鬃毛的材質與完全以角質組成的犀牛角類似，進行塑形並在真空狀態下烘乾後，不只外觀看起來幾乎一模一樣，就連在顯微鏡下都分不出差別，而且這種生物做法價格十分便宜，可以大量製造。

然而，外界對這樣的方法還是有擔憂，長期與走私打交道的Richard Thomas教授指出，雖然這種方法立意良善，卻很有可能發出「犀牛角很值錢」這樣的訊息，反而導致犀牛角需求增加、價格上漲。

他說，真正的解決方法應該是降低需求才對，不是讓犀牛角通貨膨脹。