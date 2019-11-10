彭博加入民主黨總統提名戰 拜登不怕選票流失

美國前紐約市長彭博昨天在阿拉巴馬州民主黨初選報名最後期限前登記參選，為角逐2020年總統大選鋪路。目前聲勢領先的前副總統拜登表示，不擔心票源會被吸走。

阿拉巴馬州並非早期初選州之一，卻是登記截止日最早的州。

分析人士表示，商業鉅子彭博（Michael Bloomberg）參選將對拜登（Joe Biden）造成最大的傷害，但拜登昨晚若無其事表示，他不擔心彭博會搶走中間選民。

11月20日將滿77歲的拜登，把自己定位在中間派，和印第安納州南本德（South Bend）市長布塔朱吉（Pete Buttigieg）相同，而佛蒙特州聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）和麻州聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）則是左傾。

拜登在新罕布什爾州康科德市（Concord）登記參選明年2月在這個美國東北部州舉行的民主黨初選時，他告訴記者：「麥可（彭博的名字）是個可靠的人。」

拜登說：「我對於他的參選沒有意見。」他也指出：「如果他因為我而參選的話，我看過最新的幾份民調，我領先他相當多。」

拜登表示：「如果沒錯的話，不管和美國總統川普或其他民主黨參選人相比較，我的表現都算不錯。」

美利堅大學（American University）的莫利加（Jason Mollica）表示，彭博加入選戰可能「顯示他認為民主黨沒有一位參選人實力雄厚到可以擊敗川普總統」。

莫利加說：「拜登目前的選情不如剛開始時那麼看好，如果彭博得到民主黨中間派的支持，對於拜登來說是一大警訊，代表黨內不覺得他是適當的候選人。」

維吉尼亞大學（University of Virginia）政治中心（Center for Politics）專家康迪克（Kyle Kondik）表示，可以想見的是，彭博參選會瓜分拜登的選票，但仍要看他能在這場人數眾多選戰中，得到多少支持。

康迪克說：「乍看之下，彭博對於拜登的選情打擊可能比其他人來得更大。但我們必須記得，有時候選民並不會完全按照意識型態來投票。」