美國中國談判添變數？　川普否認取消加徵關稅

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美中貿易談判又添變數？中國政府才剛宣布雙方達成共識，將分階段取消加徵關稅，但此說法又立刻遭到美國總統川普否認，顯然關稅已成兩國討價還價的重點。

中央社報導，美中10月口頭達成首階段貿易協議後，雙方談判團隊馬不停蹄交涉細節。中國於7日對外表示，美中已同意隨協議進展，分階段取消貿易戰開打以來加徵的關稅。

美方是否同意取消加徵關稅的議題，8日川普回應媒體時則打臉中國說法，他表示，我什麼都沒答應，但我們和中國相處融洽。他們想達成協議。坦白說，他們比我更想達成協議。

美中貿易戰去年夏季開打， 這18個月以來，兩國經濟都受不同程度衝擊。中國經濟成長持續趨緩，第4季面臨「保6」關卡；美國經濟也漸失動能，製造業景氣創10年來最冷，所幸聯邦準備理事會（Fed）今年3度降息，就業與民間消費維持勁道，經濟短期內不致陷入衰退。

報導提到，曾任美國貿易官員的謝安敏（Amy Celico）昨天在智庫外交關係協會（CFR）座談會表示，中國經濟成長趨緩比北京原本預期嚴重，逼迫中方持續談判，希望美國取消加徵關稅。但美方其實也想這麼做，藉此減輕加徵關稅對自身經濟的衝擊。

華爾街日報分析，中方提到美中同意「隨協議進展」分階段取消加徵關稅，是刻意模糊且不帶新意的說法。北京顯然認為目前在談判桌居於上風，想盡可能對外界描繪有利於自身的協議輪廓，不斷拉高市場期待，無形間增加談判破局時美國必須承擔的風險。

川普今天說，中國希望美中貿易戰開打後加徵的關稅減碼，「並非完全取消，因為他們清楚我不會答應」。川普未把話說死，意味美國留有讓步空間，可能在美中首階段協議取消部分對中國貨品加徵的關稅，或是降低稅率。

美中貿易戰開打後，美國分4批對中國貨品加徵關稅，涵蓋逾3600億美元商品。

前3批貨品總值約2500億美元，主要為機械和原物料，加徵的關稅稅率已達25%。川普政府夏季決定對中國製消費品加徵關稅拆成兩批執行，包括9月1日起另對1110億美元中國貨品加徵15%關稅，首次涵蓋消費品，以及12月15日起再對1560億美元中國貨品加徵關稅，包含中國製手機、筆記型電腦、服飾與玩具。

金融市場普遍預期，美國讓步折衷方案是取消9月加徵的關稅、暫緩執行12月的關稅加徵計畫，解除消費品關稅提高對經濟構成的威脅，但前提是美中及時談妥首階段貿易協議。但式川普如今「打臉」北京，顯示美方不願輕易讓步，也為兩國貿易談判投下更多變數。