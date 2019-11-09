新住民家庭體驗農村生活 親子同樂製作古玩

高雄市社會局家庭暴力及性侵害防治中今(9)日舉辦新住民家庭親子一日遊活動，邀請80位服務的新住民及本國籍親子，前往阿蓮區生態教育農場，透過體驗農夫的生活、古早童玩的製作，讓親子沐浴在陽光揮灑的假日午後，留下難忘的共同回憶。

家防中心所服務的受暴家庭包含新住民家庭，根據去(107)年家防中心的統計，受暴的新住民佔整體服務人數的1.47%，比例不高，但新住民的原生家庭不在台灣，少了家人的支持和幫忙，又因為不同的國情、文化習俗和語言的隔閡，比起本國籍的家庭，生活上面臨更多的挑戰與壓力，故需要社會大眾主動給予關懷。

家防中心多年來都會舉辦新住民家庭親子一日遊活動，今年安排農村體驗活動，並邀請諮商心理師就地取材，透過樹葉葉脈拓印出動物畫作，增進親子間的互動，也開放讓本國籍家庭同樂，讓不同國籍與文化的家庭學習相互包容、接納與理解。

高雄市家防中心李慧玲主任表示，良好的親子關係是孩子適應目睹家暴後身心變化的後盾與根基，期待增加親子合作之正向經驗，並提升親子關係。同時廣邀本國籍的家庭參與，透過不同的文化交流與生活經驗分享，創造出共融和諧的社會氛圍。家防中心也呼籲若民眾發現有家暴事件，可透過113保護專線或110報警等管道進行通報，讓家防中心及時提供庇護安置、經濟扶助、法律諮詢、心理諮商等服務，減少暴力傷害，也能及早對於目睹兒童與少年進行關懷，減少暴力對下一代的影響。（新聞轉載自新住民全球新聞網）