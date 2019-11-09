臺北市新移民的新據點 士林新移民會館開幕了

臺北市士林新移民會館於108年11月9日正式開幕，會館特別規劃設置「國際小聚落」及「文化展示區」等空間，讓新移民服務內容更升級，以新移民原屬國各式親子繪本及各類圖書所建構的「國際小聚落」，透過看繪本圖書說故事，創造出屬於新移民自己的獨特讀書小聚落，讓新移民親子關係更密切；而以特展方式所規劃的「文化展示區」，則是將新移民的文化特色，展現給市民瞭解，首檔期將推出「水燈節文化特展」介紹越南、泰國及柬埔寨各國的水燈文化特色，展期至11月30日止。

士林新移民會館最特別的地方，就是與士林公民會館相結合，因為新移民到台灣落地生根就成為我們的家人，透過彼此的瞭解，讓我們更加緊密結合，不管是新移民或是市民，在這裡，都能充分體驗到多元文化的特色。

士林新移民會館，鄰近捷運士林站，方便新移民及新移民家庭前往諮詢及參與各項課程活動，館內不僅免費提供新移民聚會、研習之用，更將主動辦理多元文化推廣活動及新移民培力課程，並且持續提供新移民通譯諮詢服務，讓新移民在生活適應上，獲得全方位的協助。

士林新移民會館地址：臺北市士林區大東路75號（臺北市政府警察局外事服務站對面）。

服務時間如下：

每日上午9時至12時；下午2時至5時。每週一休館。逢國定假日、特殊節日不對外開放使用。

服務電話：2338-7750，28831735

（新聞轉載自新住民全球新聞網）