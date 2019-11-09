台灣木雕大師獲工藝成就獎　世界文化遺產日本「首里城」出自其手

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）第13屆「國家工藝成就獎」頒發給木雕大師葉經義，其作品以細膩、多層次見長，且日前慘遭祝融的日本「首里城」當初從設計到製成，全出自葉經義之手，可見他深厚的功力。

由文化部指導，國立臺灣工藝研究發展中心所舉辦的「國家工藝成就獎」旨在表揚終身堅持以「工藝」為志業者，有19位資深工藝從業者經推薦或自薦參選，審查委員達成一致共識，推舉木雕大師葉經義先生（以下稱葉老師）為本屆人選。

今（9）日由文化部長鄭麗君親自頒予2019年「國家工藝成就獎」殊榮，文化部部長鄭麗君表示，葉老師在工藝創作不斷自我創新，亦致力於國內外古蹟與歷史建築的木雕修復工程，其精益求精的雕刻生涯，為臺灣工藝文化發展締造卓越的典範。

鄭麗君強調，文化部會繼續努力，為工藝家打造一個完善的發展環境，除了支持工藝中心的預算逐年提升，今（2019）年已達2億8千萬，明年會持續增加。

文化部說明，曾為臺灣許多傳統廟宇雕刻的木雕大師葉老師，民國26年出生於高雄市，人稱「阿義師」，他的佛像、廟宇雕飾、屏風、花鳥作品深受肯定，而花鳥柱、龍鳳柱及神龕也有令人驚豔的表現，作品不僅承傳了泉州派的特色，也走出個人的獨特風格，作品以細膩、多層次見長。

評審代表江韶瑩指出，國家工藝成就獎的評選項目包含得獎者的人格、態度、技藝、創作的內涵與表現，以及傳統工藝的傳承跟推廣等五大項，今年度決選創歷屆以來最快達成集體共識的紀錄，全體一致推舉葉經義老師，確實是實至名歸。葉老師以「頂真」的精神，沉穩的腳步，走出自己超越一甲子的木雕路，其雕刻生涯彷若臺灣木雕發展的縮影。

文化部提及，葉老師的木雕作品創作範圍甚廣，曾多次參與臺灣古蹟與歷史建築的木雕修復工程，包括左營舊城、臺北西門町紅樓戲院、臺南王姓大宗祠等，更受邀跨海赴日，參與世界文化遺產—沖繩國定史蹟首里城琉球王「御王座」、「御差床」、「御轎椅」的修復製作，以及東京八王子妙法寺、長野縣向源寺、神奈川縣妙安寺與四國安樂寺等古蹟寺院的木雕工程，因為技藝頗受肯定，臺灣木雕也因此而馳名世界。

文化部透露，日前（10月31日）日本沖繩縣之世界文化遺產「首里城」慘遭祝融，正殿全燬，二樓置有清康熙帝御賜「中山世土」紅匾下之「御王座」，同時付之一炬。這座御王座當年從設計到製成，全出自葉老師之手。

首里城是15世紀琉球王國修築的王城，二戰時，因空襲致王城局部損毀，當年負責修復王城的日本清水組，遍尋不著適合的日本藝師進行「御王座」的復原，經專家轉介，於1991年委託葉老師設計、施作，葉老師僅憑藉著口述外形，並揣摩當年琉球王朝尚真王（A.D.1477-1526）御畫像露出的椅子局部，以其上乘的木工設計及雕刻技藝進行復刻，再由日本國寶級漆藝師前田孝允進行螺鈿漆藝上色後，完成這一張高雅且具明代風格樣式的王座。

從傳統建築的平面浮雕到立體圓雕，以及傳統建築裝飾木雕的人物、花鳥、獅座，到近年以動、植物和生態為主題的現代題材，葉老師以個人對生命的體悟為養分，從大自然生態中觀察與省思，逐漸發展出自我創新的題材與風格，顯露出卓越的技巧與豐沛的創作能量。