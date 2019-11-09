台灣電影夏威夷影展大放異彩　台版瘦身男女「大餓」雙入圍

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）第39屆夏威夷國際影展台灣電影大放光彩！謝沛如執導的《大餓》獲雙重肯定，同時入圍官方KAU KA HŌKŪ主要競賽及NETPAC最佳亞洲電影獎兩單元；此外，謝沛如、黃心健、陳斯婷將參與參與映後座談。

文化部發新聞稿指出，夏威夷國際影展以促進亞太及北美地區的影視交流為宗旨，為美國少數聚焦亞太電影與新銳導演之影展，KAU KA HŌKŪ獎項名稱具有「閃亮之星」之意，主為頒給拍攝首部或次部長片之新銳影人；NETPAC最佳亞洲電影獎（Network for the Promotion of Asian Cinema）則旨在將亞洲出品的優秀影片及影人推上世界舞臺。《大餓》能同時獲得2個獎項入圍肯定，誠屬難得。

文化部說明，駐洛杉磯辦事處臺灣書院在文化部的支持下，本年第8度與夏威夷國際影展合辦「臺灣電影焦點」（Spotlight on Taiwan）放映，即日起至11月11日期間將放映2部劇情長片、4部VR影片及2部短片;《大餓》導演謝沛如、《失身記》導演黃心健及《全能元神宮改造王》監製陳斯婷也應邀參與映後座談，與觀眾面對面交流。

本屆「臺灣電影焦點」也持續參與影展第二屆VR體驗活動，呈現4部臺灣優秀虛擬實境短片，包含《全能元神宮改造王》、《失身記》、《恐怖廟宇》及《留給未來的殘影》等，這些作品曾分別入選2018日舞影展「新先鋒」單元、本屆威尼斯影展VR競賽單元，以及法國New Images Festival正式競賽片等國際獎項肯定。

此外，劇情長片及短片也都是一時之選，包括入圍第72屆坎城影展「一種注目」競賽單元的《灼人秘密》，以及新銳短片作品《初潮》及《最後一次溫柔》。更多放映活動資訊，請參考影展官網。

值得一提的是，第20屆聖地牙哥亞洲電影節（San Diego Asian Film Festival, SDAFF）中的「臺灣電影櫥窗」(Taiwan Film Showcase)單元，也將由謝沛如執導的《大餓》打頭陣，該片靈感來自導演親身經驗，對減重者的內心世界有深刻的描繪，影片獲今年臺北電影節2項大獎，也入圍本屆金馬獎最佳新演員獎。該電影節自即日起至16日展開。



電影「大餓」預告（影/Youtube）