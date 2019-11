台灣電影夏威夷影展大放異彩　台版瘦身男女「大餓」雙入圍

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)第39屆夏威夷國際影展台灣電影大放光彩!謝沛如執導的《大餓》獲雙重肯定,同時入圍官方KAU KA HŌKŪ主要競賽及NETPAC最佳亞洲電影獎兩單元;此外,謝沛如、黃心健、陳斯婷將參與參與映後座談。

文化部發新聞稿指出,夏威夷國際影展以促進亞太及北美地區的影視交流為宗旨,為美國少數聚焦亞太電影與新銳導演之影展,KAU KA HŌKŪ獎項名稱具有「閃亮之星」之意,主為頒給拍攝首部或次部長片之新銳影人;NETPAC最佳亞洲電影獎(Network for the Promotion of Asian Cinema)則旨在將亞洲出品的優秀影片及影人推上世界舞臺。《大餓》能同時獲得2個獎項入圍肯定,誠屬難得。

文化部說明,駐洛杉磯辦事處臺灣書院在文化部的支持下,本年第8度與夏威夷國際影展合辦「臺灣電影焦點」(Spotlight on Taiwan)放映,即日起至11月11日期間將放映2部劇情長片、4部VR影片及2部短片;《大餓》導演謝沛如、《失身記》導演黃心健及《全能元神宮改造王》監製陳斯婷也應邀參與映後座談,與觀眾面對面交流。

本屆「臺灣電影焦點」也持續參與影展第二屆VR體驗活動,呈現4部臺灣優秀虛擬實境短片,包含《全能元神宮改造王》、《失身記》、《恐怖廟宇》及《留給未來的殘影》等,這些作品曾分別入選2018日舞影展「新先鋒」單元、本屆威尼斯影展VR競賽單元,以及法國New Images Festival正式競賽片等國際獎項肯定。

此外,劇情長片及短片也都是一時之選,包括入圍第72屆坎城影展「一種注目」競賽單元的《灼人秘密》,以及新銳短片作品《初潮》及《最後一次溫柔》。更多放映活動資訊,請參考影展官網。

值得一提的是,第20屆聖地牙哥亞洲電影節(San Diego Asian Film Festival, SDAFF)中的「臺灣電影櫥窗」(Taiwan Film Showcase)單元,也將由謝沛如執導的《大餓》打頭陣,該片靈感來自導演親身經驗,對減重者的內心世界有深刻的描繪,影片獲今年臺北電影節2項大獎,也入圍本屆金馬獎最佳新演員獎。該電影節自即日起至16日展開。



電影「大餓」預告(影/Youtube)