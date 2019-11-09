觀眾衣服有青天白日滿地紅　中國騰訊停播NBA

中國騰訊體育今(9)天以「比賽前方傳輸介質不符合播出標準」為由，緊急停止網路直播NBA湖人對熱火的比賽。據官方影片與網路社群訊息，當時第一排座位有人身穿青天白日滿地紅國旗的衣服。

騰訊體育在賽後只播出這場湖人對熱火的集錦，未依慣例上傳整場比賽，讓會員可以點閱。多名大陸球迷抱怨，集錦畫面從頭到尾只有左半場，右半場完全看不到。有人反問：「以後比賽只要有台獨、港獨，是不是都不轉播了？」

根據中國網路社群微博訊息，今天下午1時許，有網友發起「騰訊NBA直播故障 湖人對陣熱火隊」的話題，表示「無法諒解」。

根據網友上傳的截圖顯示，騰訊體育以跑馬字幕宣布，由於熱火vs湖人比賽前方傳輸介質不符合播出標準，目前無法提供比賽畫面，已更改為直播開拓者（拓荒者）vs籃網的比賽，並請觀眾諒解。

騰訊體育仍透過跑馬文字轉播湖人對熱火的比賽，當時有超過2500萬人觀看；許多球迷在騰訊體育討論串追問到底是怎麼回事。

隨後，多名網友在微博相關討論串留言指出，騰訊臨時停止直播，是因為比賽現場有「台獨」旗幟出現。還有人指出，一名觀眾坐在轉播畫面右半場的第一排，比鄰熱火隊教練團，他身上穿有青天白日滿地紅圖樣的衣服。

根據NBA官網上傳的賽後集錦影片，坐在第一排比鄰熱火隊成員的一名東方男子，衣服上有中華民國國旗標誌，雖然並不顯眼，但直播鏡頭是由美國NBA官方控制，騰訊無法避開。

此前因為NBA休士頓火箭隊總經理摩瑞（Daryl Morey）推文支持香港民主，加上NBA總裁席佛（Adam Silver）表態支持摩瑞的言論自由，騰訊曾跟進官媒央視抵制表達抗議，宣布暫停轉播出NBA中國熱身賽，直到NBA正式開打的第二場賽事才恢復直播。

騰訊至今仍抵制轉播火箭隊的所有賽事。