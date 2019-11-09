男子二手菸飄進鄰居家　台灣士林地方法院判賠一萬元

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）李姓女子不滿同樓層的仝姓男子在陽台抽菸，導致家中飄進二手菸，求償10萬元。士林地方法院勘驗李女蒐證影片，認定李女主張屬實，以仝男侵害李女居住安寧，判決賠償1萬元。全案可上訴。

中央社9日報導，依據士林地方法院判決書記載，家住台北市的李姓女子向法院主張，同樓層的仝姓男子長期在陽台抽菸，煙味侵入她的住處，讓她暴露於二手菸環境，嚴重影響健康權及居住安寧，求償新台幣10萬元。

仝姓男子則抗辯，李女未證明身體有受何損害，即使煙味飄進李女住處，也難以認定侵害李女居住安寧達情節重大程度。

承審法官勘驗李女提供的多段蒐證影片，發現仝姓男子確實於住處陽台抽菸，而兩戶陽台相距不遠，且陽台上方只有格柵，煙味飄散後得以從格柵處侵入李女住處。

判決指出，二手菸是分布最廣且有害的室內空氣污染物，已被聯合國世界衛生組織列為頭號的致癌物質，況且仝男自稱家裡有小孩，從不在住處內抽菸，顯見仝男也知道二手菸可對人體造成危害。

此外，李姓女子去年(2018年) 10月起懷有身孕，法官認為仝姓男子的二手菸侵入李女房屋，已超過一般人可以容忍的範圍，李女主張居住安寧受到仝男侵害，於法有據。

法官衡酌兩造身分、地位及經濟狀況，及仝男加害情形與造成的影響、李女痛苦程度等一切情狀，日前判仝男賠償慰撫金1萬元。全案可上訴。

今年9月份，台東縣衛生局則是根據旅宿業者檢舉，對抽菸的住宿旅客開出首張罰單。業者指出，住宿客在房內抽菸所留下的煙味，除讓民宿主人們要更費心整理外，還要想盡辦法在下組客人入住前除去煙味。

依照菸害防制治法規定，旅館、商場、餐飲店或其它供公眾消費的室內場所，除非該場所有劃設吸菸空間，否則一律禁止吸菸。

中央社9月27日引述林姓民宿業者表示，台東每年湧入逾百萬人次的旅客，旅宿業者最害怕遇到房客不遵守規則，在房間內抽菸，最後終於有其他業者向台東縣衛生局提出檢舉。

台東縣衛生局指出，根據業者提供的檢舉資料，已經向住宿客開出新台幣2000元的罰單，目前尚未收到罰款，這是台東首次對住宿旅客在房內抽菸開出的罰單。

台東縣旅館商業同業公會理事長李數奼表示，聽到衛生局開出首張罰單很訝異，後續效應還要觀察。李數奼說，住宿客在房內抽菸是旅宿業者的夢魘，在房內抽菸不僅煙味難去除，還會將菸蒂、煙灰放在馬克杯內；或是將菸頭觸在地毯上，讓業者很傷腦筋。