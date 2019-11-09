2019 ITF旅展首日 凱撒飯店連鎖餐廳狂銷上萬張限量餐券

今日(11/8)台北國際旅展於南港展覽館熱鬧登場，飯店區最大的銷售亮點就是凱撒飯店連鎖推出的聯合餐券，集結北區超人氣的三家自助餐廳：台北凱撒-Checkers自助餐廳、台北凱達-百宴自助餐廳及板橋凱撒-朋派自助餐廳，最低折扣狂殺6.6折起，每張只要566元 (一套10張券)，帶著舊雨新知的殷殷期盼，三館聯賣的超值自助餐餐券，睽違一年強勢回歸，第一天銷售就交出非常漂亮的成績單！旅展首日不到中午時段即湧入大量排隊人潮慕名而來，不到中午就開始出現排隊人潮，主動詢問餐券與購買的民眾十分踴躍，這也是去年未見的情況。每人平均搶購2-3套，當天就創下約900萬的銷售金額。此次三館聯賣餐券限量5000套，售完為止，還沒買到的民眾快前往旅展攤位Ｍ506搶購，錯過要再等一年！

除了線上旅展優惠外，2019 ITF凱撒飯店連鎖更推出滿額送好禮，單次滿10,000元可獲得八家飯店為您準備的獨家精美禮品乙份，總價值近30萬！11/9(六)-11/10(日)我們在現場準備了有獎問答大放送活動，只要簡單答題就可以輕鬆把多項小禮物帶走，送完為止！快來凱撒飯店連鎖搶答拿好禮！

位於台北車站正對面、五鐵共構的「台北凱撒大飯店」，住宿下殺2.2折起，精緻客房每晚只要2,799元起，綺幻客房每晚亦只要3,399元起，超值優惠讓旅展還沒開始就掀起一波詢問熱潮。榮獲2019網路票選北台灣最美飯店-「台北凱達大飯店」－精緻客房雙人住宿2,699元起，下殺2.7折的超值優惠，飯店鬧中取靜，混融著新舊交織的艋舺文化，在夜晚中閃閃發光。受到親子家庭喜歡的「板橋凱撒大飯店」，則是推出的寶貝趣遊住宿券，經典家庭房含4客早餐每晚6,888，除了驚喜兒童住房禮之外，更準備了溫馨小帳篷及星星投射燈，讓親子家庭的溫暖氛圍更升溫。

鄰近台北小巨蛋的「阿樹國際旅店」，從外觀到室內放置多座樹型裝置藝術，被部落客喻為＂最有梗＂的旅店，此次推出豪華雙人房4,399，想在城市中享受森林芬多精的氛圍，來阿樹就對了！位在內湖科學園區，原江南市場舊址的「凱旋酒店」，結合歐式古典與現代時尚設計，鄰近捷運港墘站，超值優惠2,699起即可馬上入住，徜徉在中古世紀與現代美學融合的懷抱中。

每年旅展人氣爆棚的「墾丁凱撒大飯店」亦再推出搶手的景觀客房住宿券，雙人入住含早每晚只要4,500元，且今年優惠加碼全面升級！開放全年小假日適用免加價，更推出買15贈1團購優惠，而此次以加價購1,000元的「玩樂通享券」最吸睛！讓消費者能依自己需求組合多樣化的住宿方案，使用彈性又方便！