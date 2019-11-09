國民老公來了！世界百大電音DJ台北演出　好野趴早鳥票秒殺

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）世界百大DJ「國民老公」馬汀蓋瑞克斯即將和樂迷一起嗨翻台北大佳河濱公園！「2019 好野趴」堪為今年最大型的戶外電音活動，邀請國際知名DJ Mr.z及電音界的粉紅勢力雙胞胎組合NERVO登台演出，今日更加碼公佈馬汀蓋瑞克斯也將來台，此消息一出更讓下午開賣的早鳥票秒殺，該音樂節將於12月14日及15日登場。

大型戶外電音節 2019 好野趴（WILDBEAT）以每日公布一位卡司的方式炒熱話題，截至今（9）日下午演出名單包含希臘當地權威媒體《雅典之聲》評選為最好的DJ之一Mr.z、電音界的粉紅勢力－雙胞胎組合NERVO（蕾爾沃姐妹）、及在社交平台上擁有1700萬粉絲的DJ Martin Garrix，都將來台和樂迷一起在台北大佳河濱公園10號水門狂歡，完整名單將陸續公布。

主辦單位表示，今早10點官方臉書證實有「國民老公」封號的高顏值小鮮肉Martin Garrix（馬汀蓋瑞克斯）確定亮相後，再次讓下午1點開賣的三千張早鳥票重演秒殺的盛況。

主辦單位透露，根據了解，甫拿下世界百大DJ雜誌票選第二名的Garrix年底行程滿檔，在已確定出席12月13日至15日舉行的印尼雅加達舞蹈音樂節，以及12月14、15日舉辦的IMP廈門超級音樂嘉年華後，主辦單位不辭辛勞多次溝通往返，終於爭取到這位「國民老公」點頭允諾來台參加音樂節。

主辦單位提醒，但Garrix哪天登場，目前仍在進行詳細行程協調中，請台灣樂迷們耐心等候，更多詳情請請前往網站查詢。

主辦單位強調，這次為杜絕「黃牛票」及推動環保概念，首次與「OQR Ticket」票務系統合作，只要在手機上下載OQR APP程式完成註冊，就能同時在手機及網站上完成購票程序，無需列印紙本票券，只要在並活動當天出示手機數位QR Code票券即可入場。