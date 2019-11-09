台灣順澤宮冠軍帽帶來好運　挪威鐵人艾登抵台感恩之旅

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）因為頭戴彰化埔鹽順澤宮棒球帽奪冠而聲名大噪的挪威三鐵選手艾登，今(9)日抵台展開感恩之旅，彰化縣長王惠美特別前往接機。中央社9日引述艾登開心表示，這頂帽子帶來好運氣，不但贏得比賽，也讓他來到台灣。

挪威三鐵選手艾登（Gustav Iden）前陣子參加法國尼斯鐵人三項世界錦標賽奪冠，眼尖台灣網友發現，艾登戴的帽子是來自彰化縣埔鹽鄉順澤宮，也掀起民眾向順澤宮索取冠軍帽的風潮。

艾登說他很高興可以來台灣。他透露先前曾在台灣轉機，但這次旅行才是真正進入台灣，期望可以認識台灣文化、參觀廟宇並參加馬拉松比賽。

王惠美接機時表示，艾登因這頂帽子跟彰化縣結緣，市府也特別邀請他來彰化縣旅遊，下午會先安排艾登到順澤宮進行感恩之旅。

王惠美指出，明天 (10日)會邀請艾登參加號稱全台最熱情、最有人情味的彰化田中米倉馬拉松，她將與艾登一起領跑，並品嘗地方知名高麗菜飯、芭樂，白柚等。

最後一天行程中，艾登將參加彰化乳牛節以及羊肉節記者會，並由王惠美頒發榮譽縣民證，表達彰化縣對艾登謝意。

事實上順澤宮這次還特別委託彰化監獄製作約1.5公尺高的「冠軍帽」花燈(如下圖)，讓挪威三鐵選手艾登（Gustav Iden）造訪還願時，可簽名留念，也盼藉此推廣觀光。

中央社9月14日報導，埔鹽順澤宮的帽子因挪威選手艾登戴著奪下法國鐵人三項冠軍而爆紅，吸引眾多信徒登記索取，累計達2萬頂，信徒最快要等1個多月才能拿到。

順澤宮位在彰化縣埔鹽鄉埔鹽村，奉祀北極玄天上帝，爆紅前是村莊信仰中心。9月初因帽子爆紅之後陸續湧入許多外地來的人、車，當地警方保守估算人潮約是春節的20倍。

彰化順澤宮訂製1.5公尺高的冠軍帽花燈 (中央社)