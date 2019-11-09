推動綠能與永續　歐盟財長籲減少投資石化產業

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 在環境保護和對抗全球氣候變遷的戰爭中，歐盟長期都是先驅。然而，在某些領域中，雖然歐盟已經走得很前面，還是顯得決心不夠，有時候甚至有些矛盾，在能源議題上就是如此，不過歐盟已經開始修正這一問題。

歐盟部分財長在昨(8)日呼籲，歐盟的財務機關歐洲投資銀行(European Investment Bank，EIB)，應該儘速停止對汽油、天然氣與煤礦等石化燃料進行投資。不過部分計畫，基於憂心克羅埃西亞和烏克蘭投向俄國懷抱的政治考量，可能會被排除在撤資的名單外。

在此之前，各國僅要求歐洲投資銀行停止挹注資金給煤礦產業，針對天然氣完全出乎外界的意料之外。這是因為比燃煤和石油都乾淨，在冬天時卻又比綠能穩定的天然氣，長期以來被歐洲國家視為十分中庸的選項，大部分國家都有投資天然氣的能源計畫，如今卻被一同丟進禁止投資的清單當中。

事實上，不只是歐洲投資銀行，財長的聯合聲明也要求包括世界銀行在內的其他全球投資機構，逐漸減少在石化產業的投資，以推動永續發展和綠能進度，由於歐洲投資銀行的董事會議將在本(11)月14日舉行，這個提案屆時也將被審查。

然而，歐盟從2013年以降已經在石化產業投資了將近134億歐元，如果全面從石化產業撤資，這將會是一項重大變革，一年減少的投資金額將高達20億歐元。