台灣故宮攜HTC清明上河圖數位化　高雄衛武營沈浸式展出

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）故宮攜手衛武營推出新媒體藝術展，由HTC操刀將經典的清明上河圖數位化，製作成動畫投影在巨大的牆上，打造穿越古今回到過去的錯覺，並推出系列多元活動，展覽自即日起至明年1月30日於衛武營展出。

故宮發佈新聞稿表示，展覽「上河藝影：故宮×衛武營新媒體藝術展」主打「數位版清明上河圖」，將故宮人氣藏品「清院本 清明上河圖」經典場景製作成動畫，打造巨幅投影動畫光牆。

故宮院長吳密察說明，這次特別展出由故宮與HTC團隊共同研發的「清明上河圖VR」，這款作品今年榮獲美國博物館與網路協會GLAMi獎肯定，讓民眾透過VR虛擬實境置身於科技畫境，臨場體驗虹橋、野台戲、金蘭居精采橋段，保證和在家裡上網看數位典藏圖片的感受絕對不一樣。

故宮解釋，典藏「清院本 清明上河圖」是寫實風俗畫名作，以汴河河畔常民生活為題，描繪舞台戲曲、街頭雜耍等表演活動，恰巧呼應衛武營作為南臺灣藝術展演樞紐的定位。

此外，衛武營更將展覽延伸至廳院之外，邀請在地蘋果家族、尚和歌仔戲團及藝術家，帶來舞蹈、趣味說書人、歌仔戲等快閃表演，引領民眾穿越時空，體驗古畫中熱鬧非凡的歡樂景象。

該展自即日起至2020年1月30日於衛武營國家藝術文化中心3樓藝術迴廊展出；12月21日舉行的「趣味說書人」活動，將由樹德科大表演藝術所兼任教師吳維緯帶領；2020年1月11日「傳奇歌仔戲」活動將由尚和歌仔戲劇團帶來演出，詳情請前往官網查詢。



展覽資訊（圖/故宮提供）