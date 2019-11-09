台灣2020大選郭宋配不配？！ 親民黨：擬13日開會徵召宋楚瑜選總統

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）親民黨組織部主任張碩文表示，親民黨將於下周三(13日)上午在台北舉行全國委員會，議程擬徵召親民黨主席宋楚瑜參選總統，不過一切仍待宋楚瑜最後決定。

至於媒體今(9)日報導傳出「郭宋配」消息，中央社引述張碩文說，他從沒聽過這件事，且郭台銘沒有要參選，請放話的人不要再亂點鴛鴦。

多家媒體今報導，外傳鴻海集團創辦人郭台銘，近日透過管道聯絡親民黨主席宋楚瑜，考慮引用「總統副總統選罷法」第22條，接受雙政黨（親民黨和台灣民眾黨）推薦成為總統候選人。郭台銘今上午到土城出席立委參選人李縉穎競選總部成立活動，被媒體追問此事時表示，「你們消息怎麼那麼靈通？不過今天焦點不在我，謝謝大家。」

宋楚瑜先前接受平面媒體專訪時稱，人民需要第3種選擇，並指答案呼之欲出。

親民黨總統門票一度傳出可能與立法院前院長王金平合作，但宋楚瑜在另一場專訪強調，親民黨門票是非賣品，並表示王金平仍是國民黨員，為避免被國民黨扣上搗亂的帽子，他寧可撕掉門票。

知情人士透露，宋楚瑜在11月初已和親民黨7位區域立委參選人合拍定裝照，當時他身穿淺藍色西裝外套並配上經典橘色領帶，拍照背板則印上「人民優先」4個大字，頗有率領親民黨出戰2020意味，也被解讀參選總統箭在弦上。

中選會公告11月18到22日受理正副總統登記時程。張碩文表示，親民黨將於13日召開全國委員會，議程將擬定徵召宋楚瑜參選總統，目前正在聯繫所有全國委員，扣除掉不在國內的委員，應該會有過半委員出席。

至於宋楚瑜會找誰當副手，張碩文表示，親民黨內有許多人建議宋楚瑜可找財經背景的女性搭擋，但最後決定權仍在宋楚瑜手上。