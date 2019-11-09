台鐵太魯閣號驚魂事故搶修中 今台北往花蓮列車全天延誤20分鐘

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台鐵今(9)日上午指出，昨(8) 日深夜，花蓮和平站發生一列太魯閣號列車集電弓斷落纏繞電車線事故，連帶砸到行駛中列車駕駛艙的玻璃，玻璃明顯破裂、部分車頂毀損停駛，電力系統也異常，台鐵緊急調派柴聯車接駁上百旅客，並派員搶修。

由於目前台鐵仍在緊急搶修；宜蘭花蓮間暫時改用柴電機車牽引，台北往花蓮列車，今(9)日預料都會較表定時間延誤約20分鐘。

《中時》報導，256次太魯閣號從樹林開往花蓮，8日深夜11時53分通過和平站時，集電弓掉落拉扯電車線，導致和平站內東、西正線電車線等電力設備全毀，長度約800公尺。事發當時太魯閣號旅客聽到連續數聲撞擊聲，車廂發生劇烈搖晃，有人驚喊有落石，也有人說玻璃破了，車內一片驚慌。

新北市議員楊春妹剛好在列車上，她po文指出:

列車行進和平站中有重物掉下來，發生劇烈震動及好大聲音，好可怕喔，車上有人恐慌著。

我左後方的玻璃也出現碎裂，火車頭的玻璃有嚴重的撞擊裂痕，我們現在準備下車到和平車站等待接駁車。

感謝主，所有乘客都平安無事。

綜合《聯合》與中央社報導，台鐵表示，昨深夜11時51分左右，256車次樹林開往花蓮的太魯閣自強號通過和平站時，集電弓斷落纏繞電車線，嚴重受損，導致事故地點的東、西正線都不通。

事故發生後，因為深夜找不到公路汽車接駁，台鐵花蓮站改以柴聯車至和平站擔任256次旅客接駁列車，於9日凌晨1時45分抵達花蓮站，比原訂時間晚1個半小時到達花蓮站。

對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內至各站辦理全額退費，造成旅客行程延誤，台鐵局也深致歉意。

目前事故雖仍在搶修中，但上午6時起，宜蘭漢本至花蓮和平之間的東正線已可通非電力機車，宜蘭到花蓮改用柴電機車牽引，台北往花蓮列車全天都將延誤約20分鐘。

台鐵預估，事故地點西正線的電車線，上午9時許可修復；東正線要到晚上才能恢復正常。

​​​這起集電弓斷落纏繞電車線事故發生的原因，正由國家運輸安全調查委員會調查中。