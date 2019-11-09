2019 ITF台北國際旅展11/8-11南港展覽館登場

歷史最悠久、規模最龐大、年底最不容錯過的觀光旅遊盛會「2019 ITF台北國際旅展」即將於11月8日至11日在台北南港展覽館盛大登場。今年旅展期間適逢11月11日，主辦單位台灣觀光協會也特別攜手各家參展業者，重磅推出「1111旅遊狂歡嘉年華」，規劃了一系列展場限定的限時搶購活動，邀業者祭出住宿券最低1.1折、旅遊商品1,111元起及買1送1等好康，還有機會以超低1元銅板價搶購泡湯券或飯店餐券，同時還能夠體驗「福袋好康帶回家」，以及「舞台闖關搶大獎」等活動，11月11日當天，不僅將送出中華航空台北-澳洲不限航點來回商務艙機票一張，還將加碼抽出日本航空台北-日本經濟艙來回機票二張！

台灣觀光協會(11/7)日舉行2019 ITF台北國際旅展展前記者會，交通部觀光局副局長周廷彰、馬來西亞觀光局台北辦事處處長艾姿瑪、馬里亞納觀光局代表蔡璧如、原住民族委員會副處長蔡妙凌等貴賓均蒞臨現場。主辦單位台灣觀光協會會長葉菊蘭於致詞時提到，ITF台北國際旅展不但是台灣最久也最具代表性的大型旅展，也是在亞洲足以自豪的國際型旅展。展覽內容多元豐富，對沒來過ITF的人來說，每一個活動和展館都充滿特色，對ITF的常客來說，今年的ITF就像尋寶之旅，大家可以來挖掘更多新的活動、收集更多旅遊資訊，希望透過ITF，共同提升台灣旅遊的品質與推動旅遊產品的多元化，和業者一起創造旅遊產值。交通部觀光局副局長周廷彰表示，今年有來自23個國家、共超過80位買家參與旅遊交易會，與國內100家業者，辦理超過1,200場配對洽談，相信將能促成更多旅遊商機。此外，更有脊梁山脈、鐵道旅遊、台灣好湯等各種特色觀光，歡迎大家前來發現台灣之美！

年度旅遊嘉年華 最新趨勢和優惠好康一應俱全

ITF台北國際旅展繼2018年推出捐血、捐發票送門票活動，獲得熱烈回響，觀光協會為延續對公益活動的熱情與支持，今年仍持續捐血、捐發票送門票的活動，要力邀民眾一起熱心做公益！除了搶購參展單位推出的優惠產品之外，台灣觀光協會更規劃了旅遊產品說明會、論壇，讓參觀民眾掌握最新旅遊趨勢及產品！

旅展期間除了精采表演與各家參展攤位的熱情參與，國內外的觀光旅遊局與航空公司均卯足全力，在旅展期間推出豐富多元的優惠旅遊商品，眾多星級飯店推出最強一波的餐券、住宿券及下午茶促銷，其中飯店住宿券最低下殺1.6折，台中金典酒店更祭出現省6萬元的總統套房住房優惠；各家飯店餐券最低也下探3.9折，買票進場觀展除了可以搶購超值好康優惠，還有眾多精彩演出看不完！

航空機票大促銷 帶你飛向全世界熱門旅遊目的地

ITF旅展期間各家航空公司通常是人氣爆棚的攤位，今年共有14間航空公司參展，皆推出眾多好康，如華航不僅於現場設置購票抽扭蛋活動，天天抽出區域線不限航點經濟艙來回機票一張，更祭出「百萬豪哩遊世界」活動，票價最低2,100元起(未稅)的超值優惠！配合秋冬享美食主題，華信航空不僅攤位有大螃蟹讓民眾拍照打卡，更推出澎、金、花東地區的ITF限定五星飯店兩天一夜只要2,999元起的好康價。長榮航空為為迎接即將開航的米蘭航線，特別打造專屬展區，現場購買米蘭機票另有機會抽好禮。台灣虎航將就日本、韓國、澳門、泰國、菲律賓吹權限促銷單程未稅699元起優惠價，民眾於現場購票還可享票價9折！

加拿大航空推出飛北美最低11,500元起票價，現場凡購買加拿大航空機票，就有機會獲得包括加拿大費爾蒙酒店兩晚住宿共700個超級大獎！日本航空今年迎來60周年，台北-名古屋來回機票3,700元起。ANA提供官網購票優惠，展場也有多項好禮。汶萊航空推出超值來回機票6,299元起，旅展現場機加酒超值行程2人同行，每人價格含稅只要台幣7,599元起，加價1元再享汶萊機場到市區來回接送。

寒假春節預購開跑 購買指定商品抽百萬遊輪行程 短線激省7千、長線最高扣1萬

旅展限定 頂級郵輪3日6999元 熱門票券、一日遊買一送一 盡在2019ITF

ITF台北國際旅展被視為年度搶購好康旅遊行程的最佳時機，東南旅遊推出寒假春節指定行程兩人同行第二人減6千與多款萬元有找的商品，此外如購買寒假春節指定區間之行程，還有機會再抽總價值高達116萬元的「環遊世界和平號102天」行程，一人中獎、兩人同行；五福旅遊推出預購跨年極光團，加拿大最高第二人減1萬、郵輪賞櫻每間艙房最高現省1萬的好康！雄獅旅遊鎖定寒假春節檔期推出長程線最高現省1萬的優惠，也精心規劃日、韓、港、泰等多國的萬元有找行程，不僅如此，更將在旅展現場獨家販售和雲頂集團旗下的星夢郵輪合作的「世界夢號3日」行程，除了挑戰市場最低價每人6,999元起，還祭出三人同行，指定艙房更享第三人免費優惠，旅展期間下單再享免費升等露台房；可樂旅遊則推出指定產品早鳥優惠最高折7千，每年的重頭戲─「票券買1送1」限時限量優惠，今年也持續加碼，獨家推出釜山、慶州一日遊行程買一送一，旅展期間指定期間準時開賣！

力抗不景氣！住宿券最低下殺1.6折 雙人餐券最低只要999元！

想要選購最便宜的餐券跟住宿券，一定不能錯過2019 ITF台北國際旅展！各家星級飯店推出年度最強一波餐券、住宿券及下午茶等促銷，飯店住宿券最低下殺1.6折、餐券最低下探3.9折，台中金典酒店更是祭出只要1萬2千元即可入住總統套房的瘋狂好康！

此外，今年各家業者也推出多款適合精打細算小資族購入的千元以下超值餐券，君品茶苑主廚精選牛排饗宴，旅展限時4.2折，優惠價999元；誠品行旅無國界饗樂單人套餐券，限時特惠5折，旅展價990元；神旺大飯店澄江鍋物火鍋吃到飽優惠券，優惠6.5折，只要980元；華泰瑞苑沐餐廳雙人風味午餐，只要999元！

2019 ITF台北國際旅展即將於11月8日至11日於台北南港展覽館盛大舉行，門票預售9折優惠只到今(11/7)天，購票請到四大超商、udn售票網及KLOOK！誠摯邀請您一同加入兼具知性、好康、互動、體驗及歡樂滿滿的ITF旅遊嘉年華！更多ITF豐富活動詳細資訊請洽：