台北市與布拉格締姊妹市 　協議書用台灣或台北引藍綠議員爭論

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台北市政府今（8）日在市議會民政委員會提案「布拉格與本市締結姊妹市」，藍綠議員因是否拿掉協議書上的TAIWAN爭論不休，最終此案遭到暫擱。

中央社報導，捷克布拉格市長賀瑞普（Zdenek Hrib）3月間率團來台參訪並拜會台北市長柯文哲，雙方曾討論締結姊妹市事宜。

台北市議會民政委員會今天審議由北市府提案的「與布拉格締結姊妹市」報告，由秘書長薛春明與市府發言人周台竹說明，內容附有英文版協議書。

民政委員會審議時，國民黨籍市議員王浩發現協議文件使用THE CITY OF TAIPEI, TAIWAN，要求拿掉TAIWAN改R.O.C；無黨籍議員李慶元建議以THE CITY OF TAIPEI為主。

民進黨籍議員梁文傑則認為，布拉格市議會已通過，若修改需送回布拉格，既然布拉格市願意使用TAIWAN，為何北市議會不接受。藍綠議員為此爭論不休，最後提案遭到暫擱

報導提到，柯文哲下午赴議會備詢時被問此議題時說，台灣在全世界被封殺，好不容易有首都願意與北市建立姊妹市關係，他的態度是低調，鬧這麼大可能會見光死，他認為市府應先跟議會溝通，「這樣鬧下去，對岸會出全力阻擋」。

周台竹表示，布拉格市議會已通過與北市締結姊妹市協議內容，依規定，需由台北市議會審議通過後報准行政院，經核准後雙方才可締結姊妹市，若議會暫擱，後面變數會滿大，並規劃柯文哲明年一月將率團至東歐參訪，包含布拉格市。