（台灣英文新聞 / 柯錸 編輯報導）自2019/10/14 起至11/5，每7天為一週期，將各公開發表的民意調查資訊(維基百科登錄[蔡英文－韓國瑜－宋楚瑜])，進行基數7天週期的各民調平均值換算，目前2020台灣總統參選人，民主進步黨蔡英文、中國國民黨韓國瑜、及可能投入的親民黨宋楚瑜3人，民調統計趨勢如上圖【2020台灣總統選舉民調(週期)[蔡英文 vs 韓國瑜 vs 宋楚瑜]) - 2019/10/14 ~ 11/5】。

若僅是將已經明確參選2020台灣總統的2人，民主進步黨蔡英文、中國國民黨韓國瑜，自2019/09/16 起至11/7，每7天為一週期，將各公開發表的民意調查資訊(維基百科登錄[蔡英文－韓國瑜])，進行基數7天週期的各民調平均值換算，其民調統計趨勢如下圖【2020台灣總統選舉民調(週期)[蔡英文 vs 韓國瑜]) - 2019//16 ~ 11/7】。

下列表格為各公開發表的民意調查資訊(維基百科登錄[蔡英文 vs 韓國瑜] - 2019//16 ~ 11/7)～～

下列表格為各公開發表的民意調查資訊(維基百科登錄[蔡英文 vs 韓國瑜 vs 宋楚瑜] - 2019/10/14 ~ 11/5)～～