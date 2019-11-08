力麗帶你去旅行 展場限量福袋商品住宿券買一送一

台灣最大也是今年最後一檔旅展的「2019 ITF台北國際旅展」將於11/8(五)-11/11(一)在南港展覽館盛大舉行，台灣知名連鎖飯店「力麗觀光」(攤位編號N1212) 即日起~11/12(二)，每張住宿券超值優惠只要2,999元，全台力麗觀光經營的飯店皆可任選入住，在旅展現場並舉辦「住宿券買一送一限量福袋」、「貴賓套房百元競標」、「買10送4」及「會員回娘家」等豐富的促銷活動，讓民眾滿載而歸！

「力麗觀光旅展聯合住宿券」每張只要2,999元，適用於全台營業據點，包括力麗哲園飯店台北館、花蓮館、日潭館、月潭館，以及棲蘭山莊、明池山莊與高雄哲園學產文教會館，另外適用台北久居棧、儷山林日月潭館及墾丁館等10個館別，平日只要持券即可入住基本雙人房房型，部分館別加價一樣可以使用，只要一券在手、全省玩透透。四天旅展期間，購買住宿券單筆消費買3張，即可獲得「好禮抽抽樂」摸彩乙次，購買住宿券單筆消費買5張，另外「免費房型升等券」、「假日免加價券」及力麗觀光「300元折價券」各1張；滿10張再加贈「力麗觀光旅展聯合住宿贈品券」乙張，豐富的優惠內容，就是要讓消費者買的划算，拿得開心！

· 入住力麗哲園飯店-台北館「精緻客房」可享優質住宿乙晚與活力早餐兩客外，另外加贈「好稻埕牛肉麵兩客」，加價300元可升等至「豪華客房」或「豪華雙人房」，且假日入住免加價，原價NT$6,336，下殺47折。

· 入住力麗哲園飯店-花蓮館「精緻雙人房」可享優質住宿乙晚與活力早餐兩客外，還加贈「精緻晚餐套餐兩客，並可獲得「旅行收納袋四件組」，此外提供免費升等豪華家庭四人房(含四客早餐及兩客精緻晚餐套餐)，原價NT$7360，下殺41折。

· 入住力麗哲園飯店-日潭館或月潭館「精緻雙人房」可享優質住宿乙晚與活力早餐兩客外，另加贈「日月潭遊湖船票兩張」，原價NT$8,250，下殺36折。

· 購買住宿券加價NT$1,000，即可入住儷山林會館-日月潭館「精緻山景雙人房」乙晚與活力早餐兩客，還可獲得「日月潭遊湖船票兩張」，原價NT$9,130，下殺44折。

· 購買住宿券11-3月入住儷山林會館-墾丁館「精緻雙人房」可享優質住宿乙晚與活力早餐兩客外，另加贈「免費續住第二晚」或享「乙晚入住兩間房」，原價$15,400，下殺1.9折。持券4-6月及9-10月入住墾丁館，即可免費升等「豪華家庭房」住宿乙晚與活力早餐四客。

· 入住台北久居棧「豪華雙人房」或「豪華雙床房」可享優質住宿乙晚外，另外加碼贈「免費續住第二晚」或享「乙晚入住兩間房」，原價$9,240，下殺32折。

· 入住力麗馬告生態園區的棲蘭山莊「歐式雙人房」可享優質住宿乙晚與活力早餐兩客外，另外贈送「棲蘭森林遊樂區門票兩張」、及「雙人精緻下午茶套餐乙份」，價值$5,490，下殺55折。

· 入住力麗馬告生態園區的明池山莊「歐式雙人房」或「原野雙人房」可享優質住宿乙晚與活力早餐兩客外，另外贈送「明池森林遊樂區門票兩張」、及「雙人精緻下午茶套餐乙份」，價值$5,490，下殺55折。

· 入住高雄哲園學產文教會館「精緻雙人房」可享優質住宿乙晚與活力早餐兩客外，另外加贈「免費續住第二晚」或享「乙晚入住兩間房」，原價價值$10,560，下殺28折。

力麗觀光董事長蔡宗易說，提早來力麗觀光旅展攤位的民眾另外有機會購買到〈住宿券限量福袋〉，福袋售價2,999元，內含「力麗觀光旅展聯合住宿券乙張」+「力麗觀光單館住宿券乙張(館別隨機)」+「DP馬鞭草沐浴旅行組乙份」，總價值超過新台幣17,000元，四天旅展期間下午1時攤位現場準時開賣，每日限量30組；錯過福袋的民眾也不用惋惜，還可於每日下午參加〈總統套房百元競標〉活動；14：00「日月潭總統套房」(定價26,000+10%)及「花蓮館總統套房」(定價30,000+10%)；16：00搶標「棲蘭山莊貴賓套房」(定價10,200+10%)與「明池山莊貴賓套房」(定價17,100+10%)，民眾只要百元競標，就可將價值上萬元帶回家！此外，配合ITF台北國際旅展展攤活動，11/8-11/11期間每日上午11:00，還有1.1折商品及1元商品限量促銷活動，超值優惠！詳情請上2019力麗觀光線上旅展專區搶購https://reurl.cc/zyAy2N