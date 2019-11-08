衝一波！礁溪麒麟線上旅展開搶 狂賣住宿券最低34折起

2019 ITF台北國際旅展11月8日至11月11日將於台北南港展覽館登場，其中礁溪麒麟(攤位M707)搶先10月21日開放官網線上預購旅展優惠票劵，集結住宿、餐飲以及湯屋，規劃優惠組合商品攬客，住宿券最低下殺34折起、湯屋券不分平假日買5送1，線上一開賣掀起搶購熱潮。

備受關注的超值住宿券方案，不僅價格划算，貼心熱忱的服務更是許多度假旅客屢次造訪的原因。原價NT$13,200的「平日雅緻雙人房」可享標準樓雅緻客房住宿1晚，含2客早餐，旅展期間只要NT$3,888，買5送1物超所值，一次購足讓您滿載而歸。

秋意微涼之際，泡好湯不必飛出國。週休假期小旅行則推薦「雙人湯屋券」，不分平假日皆享平靜放鬆的靜謐私人空間，旅展限定價每張NT$588，限時回饋買5送1，讓您享受秋冬泡湯最超值。此外，人氣熱銷饕客最愛的「桂苑套餐券」，優惠折扣每張NT$800，購足5張再送1張，樂饗主廚拿手好菜又不傷荷包，泡完湯再來個美食饗宴，暖心又暖胃，幸福感十足！

礁溪麒麟最負盛名的即是坐擁礁溪最高露天溫泉風呂，深受部落客口碑一致推薦，天然泉質更曾票選為旅客最愛的溫泉飯店。線上旅展更搶先於10月21日起開放預購，讓消費者能用E指就能輕鬆購買，省時又便利。詳情請洽(03)910-0170。線上旅展連結：https://pse.is/KKWL5