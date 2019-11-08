開箱超有戲！一窺您所不知的表演藝術駐地生活

秋高氣爽好時節， 最適合來到板橋435尋找表演藝術原動力！本次「 2019演藝雙周」邀請策展人─ 姚立群分享板橋435駐地藝文團隊的園區經驗、 創作動態與發展脈絡， 將於11月16日至11月24日在435園區，由當代傳奇劇場、 新象創作劇團、魔梯形體劇場、找我劇場、 莫比斯圓環創作公社以及臺灣玩具博物館組成， 一同實現表演藝術樂園！

板橋435從過往軍人轉業及培訓中心， 成為新北市實現藝術夢想的創作基地！策展人─ 姚立群透過藝文團隊的駐地生活， 整合並呈現其藝術生活及歷年精采表現，策劃演出、 體驗工作坊及首次駐地團隊打開工作室；並於其中邀請直播節目「 阿宅fun風趣」及直播主「鳥屎」，用影視的背景、 演員的身分帶領無法參與的觀眾，一窺表演團隊練功、辦公、排練、 創作、哈啦的日常駐地生活。

活動由魔梯形體劇場《大頭仔》開場， 與園區廣場與大小朋友近距離接觸； 當代傳奇劇場傳統戲園的練功生活， 帶給民眾探索土地扎根的生命連結；此外，特邀柳春春劇社演出《 無名》，透過編導給演員的「玉泉特訓」，以踩著的步履使身體、 意志與環境牽動彼此，呼應藝文團隊日常訓練精神！

這一次，「2019演藝雙周」精心安排路線， 期待專業藝文人士與一般觀眾，沉浸在這昔日過往的培訓中心； 正是秋收時節，由京劇、雜技、鼓隊、身障表演、行動詩、 默劇主導，實現一個表演藝術樂園！《免費索票資訊》 請上板橋435藝文特區官網https://reurl.cc/ A12exj 或臉書活動專頁https://reurl.cc/e5y4qj