開箱超有戲！一窺您所不知的表演藝術駐地生活

秋高氣爽好時節，最適合來到板橋435尋找表演藝術原動力！本次「2019演藝雙周」邀請策展人─姚立群分享板橋435駐地藝文團隊的園區經驗、創作動態與發展脈絡，將於11月16日至11月24日在435園區，由當代傳奇劇場、新象創作劇團、魔梯形體劇場、找我劇場、莫比斯圓環創作公社以及臺灣玩具博物館組成，一同實現表演藝術樂園！
板橋435從過往軍人轉業及培訓中心，成為新北市實現藝術夢想的創作基地！策展人─姚立群透過藝文團隊的駐地生活，整合並呈現其藝術生活及歷年精采表現，策劃演出、體驗工作坊及首次駐地團隊打開工作室；並於其中邀請直播節目「阿宅fun風趣」及直播主「鳥屎」，用影視的背景、演員的身分帶領無法參與的觀眾，一窺表演團隊練功、辦公、排練、創作、哈啦的日常駐地生活。
活動由魔梯形體劇場《大頭仔》開場，與園區廣場與大小朋友近距離接觸；當代傳奇劇場傳統戲園的練功生活，帶給民眾探索土地扎根的生命連結；此外，特邀柳春春劇社演出《無名》，透過編導給演員的「玉泉特訓」，以踩著的步履使身體、意志與環境牽動彼此，呼應藝文團隊日常訓練精神！
這一次，「2019演藝雙周」精心安排路線，期待專業藝文人士與一般觀眾，沉浸在這昔日過往的培訓中心；正是秋收時節，由京劇、雜技、鼓隊、身障表演、行動詩、默劇主導，實現一個表演藝術樂園！《免費索票資訊》請上板橋435藝文特區官網https://reurl.cc/A12exj 或臉書活動專頁https://reurl.cc/e5y4qj