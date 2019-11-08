中華電信MOD轉播12強棒球200萬人次收視

「陳鴻文快速球三振打者！東京我們來啦！」 中華隊在12強棒球預賽二連勝，提前宣告晉級東京複賽， 這也是2013年經典賽後，中華隊再度突破國際大賽預賽關卡！ 棒球是國球，國家隊凝聚國人向心力不分男女老幼， 而中華電信MOD的收視表現也完全反映這波狂熱。

中華隊熱身賽點閱率爆表，MOD總收視突破200萬人次

從上周末中華隊熱身賽開始，「12強棒球」 專區點閱數字就超過亞錦賽決賽最高點，足見觀眾對中華隊的期待； 周二起連續兩場，對上波多黎各與委內瑞拉， 光是賽事期間都突破10萬次點閱數， 週四晚上精采好戲台日大戰雖然終場以1比8敗陣， 收視率創下年度賽事最高紀錄，來到3.57， 顯示國人的團結同時表現在收視上， 中華隊出賽三場總收視突破200萬人次，12強開打後，MOD 整體開機率也跟著一起提升。

史上最難！中華隊VS南韓關鍵一役 邀您一起為中華隊加油

接下來，中華隊飛往東京迎接隊史首次12強複賽，11/ 11至11/16將與墨西哥、美國交手，4場超級循環賽比賽時間 已經確定，分別在台灣時間11/11上午11點、11/ 12晚上6點、11/15上午11點、11/ 16日上午11點出賽，中華隊將力拼11/17決賽門票。 此次東京奧運只有六席，地主隊日本保障晉級後，只剩五席， 中華隊前進奧運之路被喻為史上最難，十二強賽拚進六強後， 預料前進奧運的最大障礙將是南韓， 屆時預期會再掀起一波收視高潮，觀眾可透過中華電信MOD【 12強棒球】專區，掌握每場賽事轉播賽程、賽前焦點、回看、 賽事影音VOD，全程為中華隊加油！

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