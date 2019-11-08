新北市農業局率團參加BioFach India印度有機產品展

新北市政府農業局11月7日至9日受邀赴印度大諾伊 達（Greater Noida）參加「第11屆BioFach India印度有機產品展」及研討工作坊， 並由三峽谷芳有機茶園李昌峻青農代表分享有機農業農業創生推動及 農產品通路拓展等經驗。

新北市政府推動有機農業多年，107年4月加入亞洲地方政府有機 農業促進會（The Asian Local Governments for Organic Agriculture，簡稱ALGOA）會員，今年(108) 7月成為IFOAM亞洲分會(IFOAM Asia)會員，賡續推動辦理「亞洲有機行銷智能中心」， 多次分享有機農業及友善農業推動經驗，廣獲國際重視， 故受邀參加一年一度的BioFach India印度有機產品展。

該展覽由知名的紐倫堡展覽集團與印度農業及加工食品出口發展局共 同舉辦，並獲國際有機農業運動聯盟(International Federation of Organic Agriculture Movements，簡稱IFOAM)所支持。

本次展覽由新北市政府農業局， 率領新北市農會文山茶推廣中心及在地青農出席， 現場齊聚來自世界各地的有機農業零售商、進出口商、認證機構、 顧問團隊一起展售研討交流。

新北參展的谷芳有機茶園李昌峻， 在研討會分享自身投入有機茶葉的心路歷程，及如何帶動地方創生。 李昌峻表示，決定踏入有機農業需要很大的用氣， 剛開始可能像我們家庭一樣只有5口人在做有機茶， 事業開始起步時最需要存活下去的金援， 農業局在這新芽時期扮演很重要的角色， 提供各式展售機會讓農友認識消費者，建立穩定的消費信任感， 適時透過新媒體宣傳讓更多人認識自己，有機產業的推動帶動肥料、 農機、茶苗行業的興起，串起整個生產鏈，讓更多人想要投入， 人在地方深耕帶動了當地的創生，有機農業串起的不只是農業本身， 更是工業與商業擴張，每次出國展售就是讓自己學習及成長的機會， 身為新北市的農友，我很驕傲！

農業局長李玟表示，有機農業是未來趨勢，新北市農業推動一向以「 先創通路 再開農路」為主軸，除了透過技術輔導、 土地媒合等措施鼓勵農民投入有機生產，創造通路是最重要的環節， 畢竟有銷售才能維持生產，才有持續推動的可能。

這次印度BioF ach India有機展售之後便是第5屆IFOAM亞洲有機青年論壇－ 國際研討會，新北市將持續致力於有機及友善農業推動工作， 讓世界看見台灣，看見新北，與世界共創有機地球村